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Bakan Fidan tebliğ etti: 5 isme büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevi

Bakan Fidan tebliğ etti: 5 isme büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevi
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. İşte o isimler...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik yapacak isimlere görevlerini tebliğ etti.

İŞTE O İSİMLER

Buna göre, Uluslararası Güvenlik Genel Müdürü Büyükelçi Basat Öztürk'ün Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) nezdindeki Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine, Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürü Büyükelçi Fatma Ceren Yazgan'ın Lahey (Hollanda Krallığı) Büyükelçiliğine, Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürü Esra Toplu'nun Vilnius (Litvanya Cumhuriyeti) Büyükelçiliğine, Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal'ın Pekin (Çin Halk Cumhuriyeti) Büyükelçiliğine, Vilnius Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin'in Brüksel (Belçika Krallığı) Büyükelçiliğine atanmasına karar verildi.
Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
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