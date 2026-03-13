Bakan Ersoy 'Kazasker Mustafa Efendi' kitabının lasmanında katıldı

KAZASKER Mustafa Efendi Kitabı Lansmanı'nda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy , "Bakanlık olarak, ecdadımızın inşa ve ihya ettiği Türk-İslam medeniyetinin gerek fikri ve ilmi gerekse kültürel ve sanatsal mirasını korumak ve yaşatmak adına son derece yoğun, son derece hassas bir mesai yürütmekteyiz. İhtiva ettiği bilgi ve birikimle, estetik ve zarafetle göz kamaştıran bu muazzam mirası ömrünü vakfederek, el emeği, göz nuru, alın teri ile var eden; her biri alanında çığır açmış alimlerimizin, sanat erbaplarımızın, ustalarımızın adını yaşatmak, minnet ve vefa borcumuzun gereğini yerine getirmek gayretiyle çalışıyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kazasker Mustafa Efendi Kitabı Lansmanı'na katıldı. Lansmana kitabın yazarı İsmail Orman ve çok sayıda davetli katıldı.

Burada konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bakanlık olarak, ecdadımızın inşa ve ihya ettiği Türk-İslam medeniyetinin gerek fikri ve ilmi gerekse kültürel ve sanatsal mirasını korumak ve yaşatmak adına son derece yoğun, son derece hassas bir mesai yürütmekteyiz. İhtiva ettiği bilgi ve birikimle, estetik ve zarafetle göz kamaştıran bu muazzam mirası ömrünü vakfederek, el emeği, göz nuru, alın teri ile var eden; her biri alanında çığır açmış alimlerimizin, sanat erbaplarımızın, ustalarımızın adını yaşatmak, minnet ve vefa borcumuzun gereğini yerine getirmek gayretiyle çalışıyoruz. Bugün lansmanını gerçekleştirdiğimiz 'Kazasker Mustafa İzzet Efendi' kitabı da bu gayret ve bilincin neticesi olarak vücuda gelmiş bir eserdir" dedi.

'BU ÇOK YÖNLÜLÜK ONU KÜLTÜR TARİHİMİZDEKİ EN ÖZEL İNSANLARDAN BİRİ KILMAKTADIR'

Bakan Ersoy, "İster devlet adamı ister alim ya da sanatkar olsun, hizmet ve eserleriyle adlarını baki kılan ecdadımıza baktığımızda genel olarak her birinin birden fazla alanda yetkin olduğunu görüyoruz. Kendilerini en az iki-üç sahada yetiştirmiş ve bunu da gerçekten en üst seviyede yapmışlardır. Zaten geride bıraktıkları mirasa baktığımızda da sahip oldukları donanım ve birikim kendini açık şekilde göstermektedir. Kazasker Mustafa İzzet Efendi de bu gerçeğe çok güzel bir örneklik teşkil etmektedir. O, Osmanlı İmparatorluğu'nda hem ilmi hem askeri ve bürokratik rütbelerin en üst mertebelerine kadar yükselmeyi başarmış bir liyakat abidesidir. Hanende, bestekar ve neyzen olarak el üstünde tutulmuş bir musiki ehlidir. ve hepsinin ötesinde, hat sanatı tarihinde istisnai bir konuma yükselmesini sağlayan çok sayıda niteliğe sahiptir. Bu çok yönlülük onu kültür tarihimizdeki en özel insanlardan biri kılmaktadır" dedi.

'USTASIZ SANAT OLMAZ'

Bakan Ersoy, "Kazasker Mustafa İzzet Efendi'yi hattat yönüyle değerlendirdiğimizde; sülüs, nesih, celi sülüs ve celi talik gibi en temel yazı türlerini büyük bir ustalıkla yazabildiğini görmekteyiz. Malumunuz, Ayasofya-i Kebir Camii'ndeki büyük hat levhaların da onun eseri olması dolayısıyla günümüzde 'Ayasofya Hattatı' olarak anılmaktadır. Başta Ayasofya'daki kubbe yazısı olmak üzere, pek çok yapının kitabesinde imzasının bulunması ve 11'den fazla Mushaf-ı Şerif ile bazı ilmi eserlerin hattatı olması, onu Türk ve İslam sanatları tarihinde adeta imtiyazlı bir mevkiye yerleştirmiştir. Kendisi sayısız kıta, murakka, 200'den fazla hilye yazmış; büyük boyda hilye-i şerif yazma geleneğini de o başlatmıştır. 1866'dan başlayarak harf inkılabına kadar Osmanlı matbaacılığında kullanılan kalıplar, onun nesih hattıyla basıma uygun olarak yazdığı harflerden yapılmıştır. Elbette yaptıkları,eserleri, marifet ve becerileri bu kadarla sınırlı değil. Onun ardında bıraktığı eserler, yalnızca sanat tarihimiz açısından değil aynı zamanda kültür hayatımızın bütüncül şekilde anlaşılması bakımından da son derece değerlidir. Sanat tarihçisi İsmail Orman'ın titiz kaleminde vücut bulan 'Kazasker Mustafa İzzet Efendi' kitabı işte bu engin deryanın her kıyısına yelken açabileceğiniz bir eser olarak büyük sanatkarı tanımanıza olanak sağlayacaktır. Ben İsmail Orman'a, kültür-sanat literatürümüze kazandırdığı bu değerli eser dolayısıyla teşekkür ediyorum. Ustasız sanat olmaz. Dolayısıyla ustayı, sanatkarı tanımadan sanatı hakkıyla idrak etmek mümkün değildir. Sayın Orman bize böylesi önemli ve değerli bir kapı açmıştır. İlgili herkesin faydalanmasını, bu emeğin layıkıyla karşılığını bulmasını temenni ediyorumö dedi.

'HATTATLARIMIZLA BİR ARADA OLMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK DUYDUĞUMU İFADE ETMEK İSTERİM'

Bakan Ersoy, "Lansmanını gerçekleştirdiğimiz bu güzel eser vesilesiyle Kazasker Mustafa İzzet Efendi'yi ve onun aziz hatırası nezdinde kültür ve sanatımızı çizgi çizgi, harf harf bezeyen cümle Fasih'ül-Kalem'i rahmetle, minnetle, saygıyla yad ediyorum. Hüsn-i hat; toplumumuzun inanç dünyasını, zarafet anlayışını ve medeniyet tasavvurunu yansıtan son derece istisnai ve estetik bir ifade üslubudur. İ'cam'dan İ'rab'a, İstif'ten Itri'ye her ayrıntısı, hokkadan divite oradan kağıda geçen yüzlerce yıllık duygudur, düşüncedir, birikimdir, bilgidir. Bugün böylesi bir geleneği muhafaza eden; emekleriyle, eserleriyle ve en önemlisi de yetiştirdikleri insanlarla bu sanatı yaşatan ve aktaran siz değerli hattatlarımızla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğumu özellikle ifade etmek isterim. Türk-İslam medeniyetinin köklü geçmişine uzanan hüsn-i hat ve hattatlık silsilesinin kopmasına, tükenmesine müsaade etmediğiniz; nice fedakarlık ve özveriyle emanete sahip çıktığınız için sizlere şükranlarımı sunuyorumö dedi

'BU ESERDEN SON DERECE MEMNUNUZ'

Kitabın yazarı İsmail Orman ise, "Kazasker Mustafa İzzet Efendi gibi tarihe damgasını vurmuş müstesna bir şahsiyetin hayatını ve sanatını anlatmaya çalıştığımız bu kitabın tanıtımı vesilesiyle gerçekleştirilen bu toplantıya iştirak ettiğiniz için öncelikle hepinize teşekkür etmek istiyorum. Hazırlanma sürecinde yaşadığım heyecanı ve mutluluğu; bu eseri kağıt ve cilt halinde görmek benim için gerçekten büyük bir gurur vesilesi. Ama bunun Kültür Bakanlığı logosu ile sizlere ulaşması daha da büyük bir gurur vesilesi oldu. Doğrusunu söylemek gerekirse böyle bir lansmanla birlikte yapılması da gururumu katbekat katladı. Bunun için değerli Kültür Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy Beyefendi'ye, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü'ne ve Geleneksel Sanatlar Derneği'nin Başkanı Ahmet Akcan Beyefendi'ye hassaten şükranlarımı sunmak istiyorum. Sıkıntılı geçen bir hazırlık sürecine rağmen hat sanatı tarihi üzerine 25 seneyi aşkın süredir devam eden araştırmalarımın mahsulü olan bu eserden son derece memnun olduğumu da söylemek istiyorumö diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı