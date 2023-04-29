Bakan Ersoy: İzmir Kültür Sanat Fabrikası, cazibe merkezi olacak

İZMİR'deki yaklaşık 140 yıllık tarihe sahip Alsancak Tekel Fabrikası, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, aslına uygun restorasyon, renovasyon ve yeniden inşa çalışmalarının ardından İzmir Kültür Sanat Fabrikası olarak açıldı. Yaklaşık 1 yılda yapımı tamamlanan yapının açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Burası, güzel İzmir'e ayrı bir değer katmış olacak" dedi. Fabrikayı 'liderlik vizyonu eseri' olarak niteleyen Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da "Bu fabrika gençler açısından eşsiz bir imkan" diye konuştu.

?Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanan, yaklaşık 140 yıllık tarihiyle endüstri mirasının önemli öğelerinden biri olan Alsancak Tekel Fabrikası, İzmir Kültür Sanat Fabrikası adıyla, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı törenle açıldı. Bakan Ersoy, eşi Pervin Ersoy, oğlu Aslancan Ersoy ve yetkililerle gezdiği İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Alanda yapımı tamamlanan Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, İzmir Resim ve Heykel Müzesi, Atatürk İhtisas Kütüphanesi ve sergi alanlarını dolaşan Bakan Ersoy, basın mensuplarına açık alanda açıklamalarda bulundu. Alsancak Tekel Tütün Fabrikası'nın 140 yıllık geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, fabrikanın 2000'li yıllardan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildiğini hatırlatarak, "Biz de dedik ki; burası fabrika özelliğini korusun ama artık kültür ve sanat üreten bir fabrika haline gelsin. Yoğun ve hızlı bir çalışmayla 1 yılda İzmir Alsancak Tekel Fabrikası'nı İzmir Kültür ve Sanat Fabrikası'na dönüştürdük. 17 dönümlük bir arazisi var. 17 dönümlük arazide yaklaşık 9 bin metrekarelik açık ve yeşil, 20 bin metrekare civarında kapalı alanımız var. Bu mekanların önce Kültür ve Turizm Bakanlığı rölöve ekibi tarafından konsept tasarımı yapıldı. Binanın ne amaçla kullanılacağı, hangi konsepte dönüştürülmesi gerektiği, en yoğun ziyaretçiyi nasıl kazanabileceği ve ne kadar uzun süreyle aktif çalışabileceği gibi konulara dikkat edip, binaları işlevlendirerek restorasyon ve renovasyon yapılıyor. Bu bağlamda ilk etapta burada özgün yapılar korundu, ağır hasara uğramış olanlar özgün malzemesiyle restore ve renove edildi. Özgün olmayan, yakın zamanda yapılan tescilli olmayan yapı ve eklentiler kaldırıldı. Buradaki yapıların büyük bölümü fabrikanın özgün halinde olan tescilli eklentilerdir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokolün katılımıyla İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nın açılış kurdelesi kesildi.