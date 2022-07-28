Bakan Ersoy: Bu sene turizm gelirinde Türkiye rekoru kırılacak

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, öngörülen rakamlara ulaşıldığında, bu sene turizm gelirinde Türkiye Cumhuriyeti rekoru kırılacağını ifade ederek "2019'da 34.5 milyar dolar olarak kırılmıştı, tekrar bir rekor kıracak Türkiye. 37 milyar dolar dedik; inşallah bunu yukarı da çekeceğiz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nda (TGA) medya mensuplarıyla bir araya geldi. Bakan Ersoy, turizmin ekonomi içindeki yeri ile ülkemize olan katkısını anlattığı toplantıda, TGA'nın strateji ve amaçlarıyla ilgili de sunum gerçekleştirdi.

"KRİZLER GEÇMİŞTE DE VAR, GÜNÜMÜZDE DE VAR, GELECEKTE DE OLACAK"

"TGA KURULDUĞU HER ÜLKEDE BAŞARILI SONUÇLAR VERDİ"

"KRİZDE EN AZ KÜÇÜLEN ÜLKE OLDUK"

"TURİZM GELİRİNDE BU SENE TÜRKİYE CUMHURİYETİ REKORU KIRILACAK"