Bakan Ersoy: Antakya'nın genelini kapsayacak bir imar yapısını oluşturacağız

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çok sayıda tarihi yapının depremde zarar gördüğü Hatay'da etaplar halinde ihya odak noktaları belirlediklerini vurgulayarak, "İkonik yapılarla birlikte bütün Antakya'nın genelini kapsayacak bir imar yapısını oluşturacağız.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çok sayıda tarihi yapının depremde zarar gördüğü Hatay'da etaplar halinde ihya odak noktaları belirlediklerini vurgulayarak, "İkonik yapılarla birlikte bütün Antakya'nın genelini kapsayacak bir imar yapısını oluşturacağız. Önce ikonik yapıları, şehrin cazibe merkezlerini oluşturuyoruz. Sonra da bu fikri Antakya geneline yayacağız. Bunları 3 boyutlu modelleme ile yapıyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay İl Afet ve Acil Durum Merkezi'nde düzenlenen Bilim Kurulu Toplantısı'na katıldı. Bakan Ersoy daha sonra Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan veya hasar gören alanların koruma amaçlı imar planına ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuştu. Tarihi merkezleri aslına uygun olarak yeniden canlandırmak, kültürel mirasını ihya etmek, kent kimliğini korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Antakya Tarihi Kent Merkezi Koruma Amaçlı İmar Planı'nı hazırladıklarını dile getiren Bakan Ersoy, alanında uzman bilim kurulu üyeleriyle iş birliği halinde çalıştıklarını söyledi. Toplamda 307 hektarlık bölgeyi riskli olarak ilan ettiklerini anlatan Bakan Ersoy, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yaptıkları protokol kapsamında, sit alanları ve tescilli yapılara ilişkin her türlü plan, proje hazırlama, uygulama ve denetleme yetkisini devraldıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından yapılan üç boyutlu proje tasarımlarına ilişkin video gösterimi yapıldı. Ersoy daha sonra deprem bölgesi Malatya'ya hareket etti.