Bakan Bilgin talimat verdi! Maden ocağındaki patlamayı soruşturan 4 kişilik ekibe, 2 iş güvenliği uzmanı da dahil edildi
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Bartın'ın Amasra ilçesinde 41 işçimizin hayatını kaybettiği madende incelemelerde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yetkililere teftişin ve soruşturmanın derinleştirilmesi talimatını verdi. Bilgin'in çağrısıyla harekete geçen bakanlık yetkilileri, maden ocağındaki patlamayı soruşturan 4 kişilik ekibe, 2 iş güvenliği uzmanını da dahil etti. Oluşturulan ekip bugün madeni işleten yetkililerin ifadesini alacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün 41 madencimizin hayatını kaybettiğiTürkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında incelemelerde bulundu.
Bakan Bilgin, ilk olarak maden sahasında uzmanlarla yerinde denetleme yaptı. Bilgin, incelemelerin ardından yetkililere, 4 müfettişle başlatılan teftişin ve soruşturmanın derinleştirilmesi talimatını verdi.
Bilgin'in talimatı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bartın'da maden ocağındaki patlamayı soruşturan 4 kişilik ekibe, 2 iş güvenliği uzmanını da dahil etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamayla ilgili olay günü 4 iş müfettişinin görevlendirildiği anımsatılarak, şu bilgiler paylaşıldı: "Bartın'daki patlamaya ilişkin iş müfettişlerinden oluşan soruşturma ekibi, iş güvenliği uzmanları ile 6 kişiye çıkartılarak genişletildi."
Öte yandan sayısı 6'ya yükseltilen ekip, bugün madeni işleten yetkililerin ifadesini alacak.