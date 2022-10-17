Bakan Bilgin talimat verdi! Maden ocağındaki patlamayı soruşturan 4 kişilik ekibe, 2 iş güvenliği uzmanı da dahil edildi

Bartın'ın Amasra ilçesinde 41 işçimizin hayatını kaybettiği madende incelemelerde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yetkililere teftişin ve soruşturmanın derinleştirilmesi talimatını verdi. Bilgin'in çağrısıyla harekete geçen bakanlık yetkilileri, maden ocağındaki patlamayı soruşturan 4 kişilik ekibe, 2 iş güvenliği uzmanını da dahil etti. Oluşturulan ekip bugün madeni işleten yetkililerin ifadesini alacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün 41 madencimizin hayatını kaybettiğiTürkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında incelemelerde bulundu.

"TEFTİŞ VE SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRİN" TALİMATI

Bakan Bilgin, ilk olarak maden sahasında uzmanlarla yerinde denetleme yaptı. Bilgin, incelemelerin ardından yetkililere, 4 müfettişle başlatılan teftişin ve soruşturmanın derinleştirilmesi talimatını verdi.

TALİMAT SONRASI EKİBE 2 UZMAN DAHİL EDİLDİ

Bilgin'in talimatı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bartın'da maden ocağındaki patlamayı soruşturan 4 kişilik ekibe, 2 iş güvenliği uzmanını da dahil etti.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamayla ilgili olay günü 4 iş müfettişinin görevlendirildiği anımsatılarak, şu bilgiler paylaşıldı: "Bartın'daki patlamaya ilişkin iş müfettişlerinden oluşan soruşturma ekibi, iş güvenliği uzmanları ile 6 kişiye çıkartılarak genişletildi."

Öte yandan sayısı 6'ya yükseltilen ekip, bugün madeni işleten yetkililerin ifadesini alacak.