Bakan Alparslan Bayraktar: Elde ettiğiniz enerjiyi doğru kullanabilmek her zamankinden daha önemli

SIFIR Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında, sıfır atık bilinci kapsamında enerji ve tabii kaynakların verimli ve sürdürülebilir kullanımı amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Malumunuz büyük bir kriz, hatta aslında küresel bir krizin, bir savaşın eşiğindeyiz. Bu yönüyle baktığınızda enerji, bütün tartışmaların, bütün gelişmelerin odağında. Onun için enerjiyi elde edebilmek, elde ettiğiniz enerjiyi de doğru kullanabilmek her zamankinden daha önemli hale geliyor. Bu anlamda Türkiye'nin hem iklim hedefleri hem de bu sene ev sahipliği yapacağımız COP31 gündemiyle beraber inanıyorum ki sıfır atık ve enerji verimliliği el birliğiyle, iç içe, dünyaya ve Türkiye'ye çok önemli mesajlar vereceğiz" dedi. Bakan Bayraktar ayrıca, "2024-2030 yıllarını kapsayan bir ulusal enerji verimliliği eylem planımız var ve burada yaklaşık 20 milyar dolarlık bir yatırım hedefimiz var" diye konuştu.

Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında iş birliği protokolü imza töreni bugün Sıfır Atık Vakfı merkez binasında gerçekleşti. İmza törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş katıldı. Bakan Bayraktar tören öncesinde beraberindeki heyetle Sıfır Atık Vakfı'nı gezerek bilgiler aldı, vakıfta bulunan sanat ve tasarım atölyesi öğrencileriyle bir araya geldi.

'SIFIR ATIK ADETA BİR MARKA HALİNE GELDİ'

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, "Bugün Sıfır Atık Vakfı'nın genel merkezindeyiz. Hakikaten önemli bir gün bizler için. Tabii dün, Uluslararası Sıfır Atık Günü idi. Adeta Türkiye'den doğan bir uluslararası marka, 'sıfır atık' ve inşallah biz bu markayla şimdi, özellikle enerjide en temel konulardan bir tanesi olan enerji verimliliğini, artık farkındalığı artmış bir şekilde bütün Türkiye ve dünya gündemine inşallah taşımış olacağız. Saygıdeğer hanımefendinin bu 10 seneden kısa bir süre içerisinde sıfır atığı adeta bir marka haline getirdiğini, Türkiye'den çıkan önemli bir marka ve uluslararası anlamda değer ifade eden bir marka haline getirdiğine hepimiz şahitlik ettik. Özellikle son üç yılda ben Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konferanslarında, New York'ta şahit oldum. Artık her geçen yıl büyüyen, her geçen yıl çok üst düzeyde katılımın olduğu, geçtiğimiz yılki zirve, Türkiye'deki zirve çok önemliydi, inşallah bu yıl daha da büyüyerek gidecekö diye konuştu-

'SIFIR ATIK'I ENERJİ VERİMLİLİĞİYLE TAÇLANDIRACAĞIZ'

Bakan Bayraktar, "Biz enerjide hem Türkiye olarak, aslında dünya olarak önemli açmazlarla iç içeyiz. Çünkü bir taraftan dünyada muazzam bir enerji talebi var, enerji ihtiyacımız artıyor, bir taraftan da çevre ve iklim kriziyle aslında dünya boğuşuyor. Dolayısıyla buna hitap edecek çok önemli inisiyatiflerden bir tanesi sıfır atık ve onu inşallah biz şimdi enerji verimliliğiyle taçlandıracağız. Enerji verimliliği Türkiye'nin, bizim yıllardır aslında çok büyük bir mücadeleyle farkındalığı arttırmak ve bununla ilgili sanayiden tarıma, binalardan ulaştırmaya birçok sektörde önemli eylem planlarımızın olduğu bir alan" ifadelerini kullandı.

'2024-2030 YILLARINI KAPSAYAN BİR ULUSAL ENERJİ VERİMLİLİĞİ EYLEM PLANIMIZ VAR'

Bakan Bayraktar, "2024-2030 yıllarını kapsayan bir ulusal enerji verimliliği eylem planımız var bizim, 'ikinci plan' diyelim buna. ve burada yaklaşık 20 milyar dolarlık bir yatırım hedefimiz var, yani hem kamu olarak hem özel sektör olarak. Ama bu işin özünde bu işi en küçük yaştaki biraz önce o çocuklarımızı da gördük burada, her gün onlara verilen eğitimler çünkü netice itibarıyla bu aslında çok küçük yaşlarda başlayan. Bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığı bizim çok önemli paydaşlarımızdan bir tanesi olabilir. Ama şunu söyleyebilirim, saygıdeğer hanımefendinin liderlik ettiği bu alan, bizim inanıyorum ki hem Türkiye'de 86 milyonun bu konudaki bilinçlenmesini çocuklarımızın, hanımların özellikle ve tüm vatandaşlarımızın ama onun ötesinde de bunu adeta küresel bir inisiyatife inşallah getirecek önemli bir adım olacak" dedi.

'ELDE ETTİĞİNİZ ENERJİYİ DOĞRU KULLANABİLMEK HER ZAMANKİNDEN DAHA ÖNEMLİ HALE GELİYOR'

Bakan Bayraktar, "Özellikle bugünlerde tabii bu çok daha anlamlı hale geliyor. Malumunuz bölgemiz büyük bir kriz, hatta aslında küresel bir krizin, bir savaşın eşiğindeyiz. Bu yönüyle baktığınızda enerji, bütün tartışmaların, bütün gelişmelerin odağında. Onun için enerjiyi elde edebilmek, elde ettiğiniz enerjiyi de doğru kullanabilmek her zamankinden daha önemli hale geliyor. Bu anlamda Türkiye'nin hem iklim hedefleri bu sene ev sahipliği yapacağımız COP31 gündemiyle beraber inanıyorum ki sıfır atık ve enerji verimliliği el birliğiyle, iç içe, dünyaya ve Türkiye'ye çok önemli mesajlar vereceğiz. Ama bu mesajların ötesinde bizim ekonomimize, günlük hayatımıza ve çevreye olan sorumluluğumuzu da doğru şekilde yerine getirmemize katkı sağlayacaktır. Bu imzaladığımız protokol inşallah bunun çerçevesini oluşturuyor ama bunun içerisinde çok farklı eylemler, çok farklı uygulamalar ve inşallah farklı toplantılarla bunu bütün Türkiye'nin ve dünyanın gündemine hep birlikte taşıyacağız. Sıfır Atık Günü'müz bir gün önceydi ama Uluslararası Sıfır Atık Günü'müz de tekrar tebrik ediyorum" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DEN YENİ BİR MARKA, YENİ BİR PROJE ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ'

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş ise yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki yılları da kapsayan güçlü bir iş birliği anlaşmasını imzalamış bulunuyoruz. Bu bağlamda Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde ve liderliğinde, Sayın Bakanımızın öngörüsünde biz Türkiye'de ve dünyada yeni bir enerji verimliliği kampanyasını başlatıyor olacağız. Bu bağlamda ülkemizde iki tane önemli etkinlik olacak bu yıl. Bir tanesi 5-7 Haziran arasında düzenlenecek olan Sıfır Atık Forumu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız da forumumuzun ana partnerlerinden. İkincisi de Birleşmiş Milletler'in taraflar konferansı yani COP31 toplantısı. COP31 toplantısında da bakanlığımızla yapacağımız çalışmaların lansmanını ve duyurusunu yapacağız. Türkiye'den yeni bir marka, yeni bir proje çıkaracağımızı biz öngörüyoruz, bunu hedefliyoruz. İnşallah enerji verimliliği ve buna bağlı başka çalışmaları Enerji Bakanlığımızın, Sayın Bakanımızın liderliğinde COP31'de dünyaya duyuracağız. Dünyanın diğer ülkeleriyle ve Birleşmiş Milletler'in organizasyonlarıyla beraber dünyadaki enerji sarfiyatını düşüreceğimiz global bir çalışmaya imza atacağız" ifadelerini kullandı.

FARKINDALIK VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLECEK, SEKTÖRLER ARASI İŞ BİRLİĞİ ARTIRILACAK

Protokol kapsamında, ulusal ve uluslararası düzeyde bilinçlendirme, eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülecek. Enerji ve madencilik sektörlerinde sıfır atık kapsamındaki iyi uygulama örneklerinin geliştirilmesi için çalışmalar yapılacak. Akademi, özel sektör, sanayi, sivil toplum ve uluslararası paydaşlar arasında iş birliğini teşvik eden ortak çalışmalar, modeller ve mekanizmaların geliştirilmesi hedeflenirken, enerji verimliliği, enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji alanlarında ulusal ve uluslararası kampanyalar düzenlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı