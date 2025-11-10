Haberler

Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bahis soruşturması kapsamında bahis oynayan futbolcuları resmi sitesinden duyurdu. Açıklanan listede Beşiktaşlı futbolcular Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal, Galatasaraylı futbolcular Eren Elmalı ve Metehan Baltacı ile Trabzonspor'dan Salih Malkaçoğlu ve Boran Başkan da yer aldı.

  • Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcuyu 10 Kasım 2025 tarihinden itibaren Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.
  • TFF, kulüplerin kadro eksiklerini tamamlaması için 2025-2026 sezonu kış transfer dönemine ek olarak 15 günlük bir transfer periyodu için FIFA ile görüşmelere başladı.
  • TFF Yönetim Kurulu, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabaka fikstürlerini 2 hafta kaydırdı, Süper Lig ve 1. Lig müsabakaları ise normal şekilde devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 1024 futbolcuyu "bahis oynama" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nundan yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 10.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.

1024 futbolcunun tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesi nedeniyle, kulüplerin kadro eksiklerini tamamlayabilmesi adına yalnızca ulusal düzeyde, 2025-2026 sezonu kış transfer dönemine ilave olarak 15 günlük transfer ve tescil periyodu tanınması için FIFA ile ivedilikle görüşmelere başlanılmıştır.

TFF Yönetim Kurulu'nun 10.11.2025 tarihli kararı ile TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabaka fikstürlerinin 2 hafta kaydırılmasına karar verilmiştir. TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları daha önce ilan edildiği şekilde oynanmaya devam edecektir.

Sadece tek bir kere bahis hareketi olduğu görülen 47 futbolcunun disiplin sevk işlemleri, telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vermemek adına ilgili kurumlardan gelecek cevabi evraklar neticesinde elde edilecek yeni delil ve bilgiler çerçevesinde değerlendirilecektir.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından resmi kurumlarla yapılan yazışmalar devam etmekte olup bu gelecek cevaplara göre soruşturma genişletilerek devam edecektir."

AÇIKLANAN LİSTEDE MİLLİ OYUNCULAR DA VAR

TFF'nin açıkladığı listede Beşiktaşlı futbolcular Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal, Galatasaraylı futbolcular Eren Elmalı ve Metehan Baltacı ile Trabzonspor'dan Salih Malkaçoğlu ve Boran Başkan, bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildi.

İşte Süper Lig'de bahis oynadığı belirtilen futbolcular:

