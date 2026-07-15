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Masaj yaptırmaya gittiği salondan cenazesi çıktı

Masaj yaptırmaya gittiği salondan cenazesi çıktı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir muhtar, masaj için gittiği salonda tuvalette ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde muhtar, masaj için gittiği salonda ölü olarak bulundu.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi 1955. Sokak'taki bir iş merkezindeki masaj salonunda saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, masaj yaptırmak için salona gelen Çine ilçesi Kırksakallar Mahallesi Muhtarı Sebahattin K. (55) bir süre sonra tuvalete gitti. Tuvaletten uzun süre çıkmayan Sebahattin K.'nın sağlık durumundan şüphelenen salon çalışanları, kapıyı açarak içeri girdi. Sebahattin K.'yı hareketsiz halde bulan çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde muhtarın hayatını kaybettiğini tespit etti. Sebahattin K.'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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