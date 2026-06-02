Ersun Yanal fena patladı: Hakkımın yendiğini düşünüyorum

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığına göre Ersun Yanal, teknik direktörlük için isminin gündeme gelmemesinden dolayı kırgın. Deneyimli çalıştırıcının, "Bizden sonra gelenler ne yaptı ki onların ismi geçiyor?" ve "Ben çok mu yaşlıyım?" sözleriyle sitem ettiği, hakkının yendiğini düşündüğü belirtildi.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın, isminin kulüplerle anılmamasından dolayı kırgın olduğu öne sürüldü. Gazeteci Sercan Hamzaoğlu, deneyimli çalıştırıcının kendisine yaptığı sitem dolu değerlendirmeleri paylaştı.

"BİZDEN SONRA GELENLER NE YAPTI?"

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu, Ersun Yanal ile yaptığı görüşmede deneyimli teknik adamın futboldan uzak kalmasıyla ilgili düşüncelerini aktardı. Hamzaoğlu'nun açıklamasına göre Yanal, son yıllarda teknik direktörlük görevine getirilmemesinden dolayı rahatsızlık duyuyor.

Deneyimli çalıştırıcının, "Biz ne yaptık da bizden sonra gelenler bizden daha iyi ne yaptı ki bizim ismimiz geçmiyor?" ifadelerini kullandığı belirtildi.

AYKUT KOCAMAN ÖRNEĞİNİ VERDİ

Ersun Yanal'ın konuşmasında bazı teknik adamların isimlerinin yıllar geçmesine rağmen gündemde kalmasına dikkat çektiği ifade edildi. Yanal'ın, "Bugün kaç yıldır çalışmayan Aykut Kocaman olsun, diğer adaylar olsun isimleri geçiyor" sözleriyle yaşadığı kırgınlığı dile getirdiği aktarıldı.

"BEN ÇOK MU YAŞLIYIM?"

Hamzaoğlu'nun aktardığına göre Ersun Yanal yaş faktörüne de değindi. Deneyimli teknik adamın, "Bazı isimler 70 yaşından sonra başkan olabiliyor, herkes her şeye aday olabiliyor. Ben çok mu yaşlıyım?" ifadelerini kullandığı belirtildi.

HAKKININ YENDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Sercan Hamzaoğlu, Ersun Yanal'ın futbol kamuoyunda hakkının yeterince teslim edilmediğini düşündüğünü söyledi. Uzun yıllar Süper Lig'de görev yapan ve Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayan deneyimli çalıştırıcının, yeniden görev almak istediği ancak isminin gündeme gelmemesinden dolayı üzgün olduğu ifade edildi.

