Fenerbahçe'de bomba Oğuz Aydın gelişmesi

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Oğuz Aydın, A Milli Takım'ın Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup ettiği hazırlık maçındaki performansıyla dikkat çekti. Sarı-lacivertli kulübün ayrılığına sıcak bakmadığı milli futbolcunun geleceği, yeni yönetim ve teknik direktörün vereceği karara göre netleşecek.

  • Oğuz Aydın, A Milli Takım'ın Kuzey Makedonya ile oynadığı hazırlık maçında ilk 11'de sahaya çıktı ve performansıyla beğeni topladı.
  • Fenerbahçe yönetimi, yabancı oyuncu kuralındaki değişiklikler nedeniyle Oğuz Aydın'ı kadroda tutmaya sıcak bakıyor.
  • Oğuz Aydın'ın geleceği, yeni yönetim ve teknik direktörün raporuna göre şekillenecek.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon beklenen çıkışı yapamayan Oğuz Aydın, A Milli Takım formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Kuzey Makedonya karşısındaki etkili oyunu sonrası sarı-lacivertli takımda genç futbolcunun neden daha fazla süre alamadığı yeniden gündeme geldi.

MİLLİ FORMAYLA GÖZ DOLDURDU

A Milli Takım'ın Kuzey Makedonya ile oynadığı hazırlık maçında ilk 11'de sahaya çıkan Oğuz Aydın, ortaya koyduğu performansla beğeni topladı. Sağ kanatta görev yapan 25 yaşındaki futbolcu, hücumdaki hareketliliği ve mücadeleci görüntüsüyle teknik heyetten ve futbolseverlerden olumlu not aldı.

"FENERBAHÇE BU OĞUZ'U NASIL YEDEK BIRAKTI?"

Karşılaşmayı değerlendiren spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Oğuz Aydın'ın performansına dikkat çekerek çarpıcı ifadeler kullandı. Uzundurukan, "Kuzey Makedonya maçında Oğuz Aydın'ı izlerken, ' Fenerbahçe bu Oğuz'u sezon boyunca nasıl yedek kulübesinde oturttu?' dedim içimden." sözleriyle genç futbolcunun performansını övdü.

AZİZ YILDIRIM DA ELEŞTİRMİŞTİ

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım da geçtiğimiz günlerde Oğuz Aydın hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Yıldırım, "Oğuz Aydın'ı geliştirmek lazım ama tam tersi çocuk geriye gitti. İyi oyuncu ama onu geliştirmek lazım. Elimizde değer var ama değer ile ilgilenmediğimiz için dışarıda kaldı." ifadelerini kullanmıştı.

AYRILIĞINA SICAK BAKILMIYOR

Sezon içerisinde adı ayrılık iddialarıyla anılan Oğuz Aydın için Fenerbahçe yönetiminin farklı bir plan yaptığı belirtiliyor. Özellikle yabancı oyuncu kuralındaki değişiklikler nedeniyle sarı-lacivertlilerin milli futbolcuyu kadroda tutmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.

SON KARARI YENİ TEKNİK DİREKTÖR VERECEK

Oğuz Aydın'ın geleceğinin, seçim sürecinin ardından göreve gelecek yeni yönetim ve teknik direktörün raporuna göre şekilleneceği öğrenildi. Genç futbolcunun kamp performansının da karar sürecinde etkili olması bekleniyor.

SEZONU 39 MAÇLA TAMAMLADI

Geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla 39 resmi karşılaşmada görev alan Oğuz Aydın, takımına 4 asistlik katkı sağladı. Milli futbolcu, yeni sezonda daha fazla süre alarak yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor.

Alper Kızıltepe
Yorumlar (1)

Netherill:

oğuz keremden de iyi musabadan da iyi nene den de iyi sadece defansif yönünü geliştirip birazcıkta fiziksel güç yükleyeceksin al sana 50 m euro

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

