Pakistan'da kerpiç evin çatısının çökmesi sonucu 6 çocuk hayatını kaybetti

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde kerpiç evin çatısının çökmesi sonucu 6 çocuk öldü. Dawn gazetesinin yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, eyalete bağlı Shangla bölgesinde kerpiç evin çatısının çökmesi nedeniyle 7 çocuk enkaz altında kaldı.

OLAYIN SEBEBİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Kurtarma ekipleri 6 çocuğun cansız bedenine ulaşırken bir çocuk ağır yaralı kurtarıldı. Hayatını kaybeden ve yaralı çocuğun aynı aileden olduğu belirtilirken olayın sebebine ilişkin açıklama yapılmadı.