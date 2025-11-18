Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Terörsüz Türkiye sürecinde Öcalan'ın Meclis komisyonu tarafından dinlenmesiyle ilgili tartışmalara değindi.

Öcalan'ın dinlenmesi çağrısını yineleyen Bahçeli, "Meclis'te kurulan komisyon bu çerçevede karar alamazsa, hiç kimse bu ziyarete yanaşmazsa, herkes üç maymunu oynamanın merakında ısrar ederse, açık açık söylüyorum; alırım yanıma üç arkadaşımı kendi imkanlarımızla İmralı'ya gitmekten gocunmanın, çekinmenin, bir masa etrafında yüz yüze gelmekten imtina etmem." dedi.

20 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU UÇAK KAZASI

20 askerin şehit olduğu uçak kazasıyla sözlerine başlayan Bahçeli, "Tam bir hafta önce hepimizi yasa boğan elim bir uçak kazası yaşadık. C-130 tipli askeri kargo uçağımız Gürcistan hava sahasında maalesef düşmüştür. 20 kahramanımız şahadete yürümüşlerdir. Üzüntümüz tarifsiz. Her birisinin ayrı hikayesi vardı. Hem asker olarak hem uzmanlık alanlarında iyi yetişmişlerdi. Naaşları 17 ilimizde toprağa verildi. Onlar faziletle ve fedakarca mücadele ettiler. Onlar Türk milletinin göklerde parlayan yıldızı oldular. 20 kahraman şehidimizin her birisine ve Hırvatistan'dan dönerken düşen uçakta şehit olan pilot Hasan Bahar'a cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Büyük Türk milletinin başı sağ olsun. Uçağımızın nasıl düştüğü aydınlatılacak. Buna dair maksatlı yorumlar iyi niyetten mahrum. Zorlu ve sıkıntılı günleri dedikodu furyasına çevirenlerin maskeleri ümit ediyorum ki indirilecektir. Komplo teorilerine kapalı olunmalı. Kaza kırım ekibinin çalışmasını sabırla beklemek gerek. Karamsarlığı sistemli bir şekilde aşılayanların önünde imanla durmaktan başka seçeneğimiz yoktur. Korkuları canlı tutmak, umutları köreltmek için yeni merciler arayan kifayetsiz muhterislere karşı dikkat etmek zorundayız." dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Terörsüz Türkiye sürecine değinen Bahçeli, "Suyu bulandırmaya çalışanların küstah tavırları milletimizin gözünde itibarsızdır. Her şey Türkiye içindir. Osmanlı imparatorluğundan Türkiye Cumhuriyetine geçiş süreci TBMM'dir. Türkiye Cumhuriyeti bir demokrasi zaferi, muazzam bir halk hareketidir. Türk devlet felsefesine hangi açıdan bakarsak bakalım, millet devlettir, devlet millettir. Terörsüz Türkiye hedefi bir devlet politikası olduğu kadar, milletin demokratik gayesidir." ifadelerini kullandı.

"GEREKİRSE KENDİM İMRALI'YA GİDERİM"

Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşme yapılması çağrısını yineleyen Bahçeli, "Günlerdir süregelen İmralı'ya gidilsin mi gidilmesin mi tartışmalarına bir nokta koyulmalıdır. Dürüst ve samimi ölçülerde Terörsüz Türkiye hedefinin hayat ve zemin bulması isteniyorsa, İmralı'ya gidilmesinde ayak sürmenin hiçbir manası da olmayacaktır. Sürecin asıl muhataplarından birisiyle doğrudan temas kurulmazsa ilerleme nasıl kaydedilecek? Meclis'te kurulan komisyon bu çerçevede karar alamazsa, hiç kimse bu ziyarete yanaşmazsa, herkes üç maymunu oynamanın merakında ısrar ederse, açık açık söylüyorum; alırım yanıma üç arkadaşımı kendi imkanlarımızla İmralı'ya gitmekten gocunmanın, çekinmenin, bir masa etrafında yüz yüze gelmekten imtina etmem. Mertçe özgüven içinde muhatabımın gözünün içine baka baka söylerim. Terörsüz Türkiye hedefinin neresi kötüdür. Yanlış olan yeri nedir? İşkembeden sallayanları terörün bitişi niye rahatsız etmektedir. Barış ve huzur neden uykularınızı bu kadar kaçırıyor?" Gizli pazarlık yokken hepsine birden var demek manen ahlaken utanç duyulacak yüzsüzlük değil midir? Sözde milliyetçi sözde demokratların hiçbir tenkitine aldırmayacağız. Doğru bildiğimiz istikamette ilerleyeceğiz. Gözümüzü daldan budaktan asla uzak durmayacağız." şeklinde konuştu.

"DAVA ARKADAŞLARIMA SESLENİYORUM..."

Bahçeli sözlerinin devamında, "Dava arkadaşlarıma sesleniyorum. İmralı'ya gitmeme izin veriyor musunuz?" diye sordu, MHP'liler Bahçeli'yi ayakta alkışladı. Bahçeli daha sonra ise, "İşte milletin özü burada, milletin öz kararı da burada diye sesleniyorum." dedi.

İBB İDDİANAMESİ

İBB iddianamesine de değinen Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hukukun üstünlüğü hepimiz için bağlayıcıdır. Hiç kimsenin ayrıcalığı yoktur. İddianamenin karalanması CHP'ye bir şey kazandırmayacak. Bizim 2 konuda sahibi beklentimiz vardır. 1- Yargılama hızla yapılmalı, geciken adaletin adalet olmayacağı ortadadır. 2- Yargılama en başta TRT olmak üzere tüm TV'lerde izletilmelidir. Türk milleti olan biten ne varsa öğrenmelidir. İddianamenin ayrıntısına girmeyeceğim. Bilen de bilmeyen de gece gündüz ahkam kesmektedir.

Aziz Atatürk'ün kurduğu CHP adına ekosistem denilen mafyalaşmış bir oluşum tarafından bedeli mukavilince satın alınmıştır. Zanlılar bellidir.CHP yönetimi milletimizin verdiği vergileri gasbederek siyaset operasyona alet etmişlerdir. Emeklilerimizin parası CHP'nin para kulelerindedir. Bunun adı hortumculuk değil yüzyılın soygunudur.

Bugünkü şartlarda dünya nüfusunun yüzde 60'ı açlıkla yüz yüzedir. Ne ekonomi eski ekonomi ne dünya eski dünyadır.

Haramzadelerle hesaplaşmalıyız. Türkiye ekonomisi toparlanma ve düze çıkma aşamasındadır. Fiyat istikrarı sağlanacaktır. Bu amaca ulaşabilmek için yolsuzluk bataklığını kurutmak zorunluluktur. Karanlıktan şikayet etmek yerine bir mum da biz yakabiliriz."