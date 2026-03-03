Bahçeli: Hamaney'in öldürülmesi alçaklıktır

MHP Lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında önemli değerlendirmeler yaptı.

Bahçeli'nin de gündeminde ABD-İsrail, İran arasında yaşanan çatışmalar vardı. İran'a tuzak kurulduğunu söyleyen Bahçeli, Hamaney'in öldürülmesini de değerlendirdi.Bahçeli, "İran'ın dini lideri Ali Hamaney üst düzey siyasetçi ve bürokratlarla toplantı halindeyken İsrail'in saldırması ve sonuçta mezkur toplantıda bulunanların katledilmesi tam anlamıyla alçaklıktır." dedi.

"HANİ MÜZAKERELER DEVAM EDİYORDU"

İşte Devlet Bahçeli'nin açıklamasından öne çıkanlar:

"Konuşmamın hemen başında teessüf ve teessürle ifade etmek istiyorum ki içinde bulunduğumuz değerler hiyerarşisi, insani ve vicdani ölçüler piramidi ağır hasarlıdır. Bundan mütevellit kriz, kaos ve karmaşa hâli dünyanın üzerine adeta karabasan gibi çökmüş durumdadır. Körüklenen istikrarsızlık ateşi yalnızca coğrafyaların bacasını sarmakla kalmamış, geleceği de aşırılaşmış risk ve tehlikelerle kundaklamaya başlamıştır.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Siyonizm'in tahriklerine gelerek İran'a saldırması bölgesel ve küresel dengeleri sakatlayacak mahiyettedir. Bu saldırganlık gayrı meşrudur. Bu saldırganlık gayrı hukukidir. Uluslararası hukuku takan ve tanıyan yoktur. Dünyada orman kanunlarının geçleri olmadığını iddia edecek akıl sahibi hiç kimseden bahsedilemeyecektir. Hani müzakereler devam ediyordu? Hani görüşmeler sürüyordu? Hani anlaşma ve uzaklaşmaya yakın olunduğu iddia ediliyordu?"

HAMANEY'İN ÖLDÜRÜLMESİNE TEPKİ

"İran'ın dini lideri Ali Hamaney üst düzey siyasetçi ve bürokratlarla toplantı halindeyken İsrail'in saldırması ve sonuçta mezkur toplantıda bulunanların katledilmesi tam anlamıyla alçaklıktır. Hain ve ajanlar içeride olunca kale kapısı kilit tutmamıştır. Siyonist eşkıyalık dürte dürte, ite iteAmerika Birleşik Devletlerini İran'a saldırtmıştır. Lütfen dikkat buyurunuz bir devletin en üst mevkiinde bulunan 50'ye yakın kişinin aynı anda hedef alınmasından aynı şekilde imha edilmesinden ibret almayalım da ne yapalım? Venezuela'dan sonra İran'da olup biten kanlı, dramatik ve trajik gelişmelere ne diyelim? Bu vandallıktan herhangi bir sonuç çıkarmaktan imtina mı edelim?"

Kaynak: Haberler.com