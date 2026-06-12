Haberler

Nihat Doğan'ın eski sevgilisi Tessy Ramos Correia tutuklandı! Evinden neler çıktı neler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimler arasında yer alan Portekizli manken Tessy Ramos Correia tutuklandı. Bir dönem şarkıcı Nihat Doğan ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündeminde sıkça yer alan Correia'nın evinde yapılan aramada yasaklı maddeler ele geçirildiği öğrenildi.

  • İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında 23 kişi gözaltına alındı, 9 kişi tutuklandı.
  • Tutuklananlar arasında Portekizli model Tessy Ramos Correia da yer alıyor.
  • Tessy Ramos Correia'nın evinde yapılan aramada 7,43 gram esrar ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında sanat, televizyon ve sosyal medya dünyasından tanınmış isimlerin de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemler kapsamında Adli Tıp Kurumu'na götürülerek kan ve saç örneği verdi.

TESSY RAMOS CORREIA TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 9'u tutuklanırken, tutuklanan isimler arasında Portekizli model Tessy Ramos Correia da yer aldı.

Mahkeme, soruşturma kapsamında Tolga Çam, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Emre Tari, Hasan Vatan, Reyhan Küçükyeğen, Mehmet Yıldız, Tessy Ramos Correia ve Eren Yorulmaz hakkında tutuklama kararı verdi.

EVİNDE ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda bazı adreslerde uyuşturucu madde ve kullanım aparatları bulundu.

Edinilen bilgilere göre Tessy Ramos Correia'nın adresinde yapılan aramada 7,43 gram esrar ele geçirildi. Bu gelişmenin ardından Correia'nın tutuklanmasına karar verildi.

NİHAT DOĞAN İLE YAŞADIĞI İLİŞKİYLE GÜNDEM OLMUŞTU

Tessy Ramos Correia, Türkiye'de özellikle şarkıcı Nihat Doğan ile yaşadığı ilişkiyle tanınmıştı.

Bir organizasyon için İstanbul'a gelen Portekizli model, burada Nihat Doğan ile tanışmış ve ikili bir dönem aşk yaşamıştı. Magazin dünyasında uzun süre konuşulan ilişki, Correia'nın Türkiye'de tanınmasını sağlamıştı.

PORTEKİZ GÜZELİNDEN MODEL KARİYERİNE

Portekizli olan Tessy Ramos Correia'nın asıl mesleğinin öğretmenlik olduğu biliniyor.

Lady Universe yarışmasında ikinci olan Correia, daha sonra kariyerini modellik alanında sürdürme kararı aldı. Lüksemburg ve Bulgaristan'da düzenlenen uluslararası güzellik ve modellik yarışmalarında da derece elde eden Correia, uzun yıllardır modellik yapıyor.

Çağla Taşcı
Çağla Taşcı
Haberler.com
Soruşturmada yeni gelişme! Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü

CHP'de ihraç depremi! 2 kritik ismin koltuğu gitti
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Muharrem İnce'den Özel'i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi?

"Kavga istemiyorum" diyen İnce'den Özel'i küplere bindirecek öneri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 44 şüpheli yakalandı, mal varlıklarına el konuldu

Ocaklar söndüren sistemi bitirmekte kararlı! 11 ilde daha düğmeye basıldı
İneğin sahibi bağırarak yardım istedi, eline bıçağı alan olay yerine koştu

Sahibi bağırarak yardım istedi, eline bıçağı alan olay yerine koştu
Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor! Hepsinin 2 ortak özelliği var

7 belediye başkanının ipini çekiyor! Hepsinin 2 ortak özelliği var
Kim Kardashian'ın A Milli Takım için söyledikleri çok konuşuldu

A Milli Takımımız için söyledikleri bomba
Yönetmen Murat Saygı tutuklandı

Bir dönem magazinin gözdesiydi! Son dalgada eski eşi de tutuklandı
Şampiyonlar Ligi'nin ünlü sunucusu bu kez Dünya Kupası'nı salladı

Bu kez Dünya Kupası'nı salladı
Edson Alvarez Dünya Kupası'nda ortaya çıktı

Fener taraftarının saydırmaya başladığı an