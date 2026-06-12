Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı? 19 yaşındaki genç kız kararını verdi

Türkiye, günlerdir akılalmaz bir kaçış öyküsünü ve 19 yaşındaki Şeyda'nın akıbetini konuşuyor. İnternet oyununda tanıştığı evli ve iki çocuk babası Ramazan'ın evine kaçan genç kız, bugünkü canlı yayında tüm toplumsal değerleri ve ailesinin gözyaşlarını hiçe sayarak ekran başındakileri buz kestiren bir karara imza attı.

EVLİ VE ÇOCUKLU SEVGİLİSİNİ TERCİH ETTİ

Evli sevgilisi Ramazan ile yaşamaya devam edeceğini vurgulayan genç kız, sevgilisinin başka bir kadından olan 6 aylık bebeğine de bakıcılık yapabileceğini belirtti. Kendi ailesi yerine iki çocuklu evli bir adamın yuvasında kalmayı seçtiğini belirten Şeyda’nın bu kararı karşısında sunucu Müge Anlı ve stüdyodakiler derin bir sessizliğe gömüldü.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Şeyda'nın canlı yayında netleşen bu tercihi, günlerdir konuyu yakından takip eden sosyal medya kullanıcılarını da ayağa kaldırdı. Yayının hemen ardından X ve Instagram gibi mecralarda binlerce paylaşım yapılırken, 19 yaşındaki bir genç kızın evli bir adam uğruna ailesini silmesi ve bir başkasının bebeğinin bakımını üstlenmesi toplumsal bir tartışmanın fitilini yeniden ateşledi.