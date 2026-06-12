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Milli Takım'ı çok hafife aldı! Avustralyalı futbolcudan olay sözler

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A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki rakibi Avustralya'da forma giyen Milos Degenek, Türkiye karşılaşması öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tecrübeli savunmacı, Avustralya kadrosunun Dünya Kupası deneyimi açısından Türkiye'nin önünde olduğunu söyledi.

  • Avustralyalı futbolcu Milos Degenek, A Milli Takım'daki 26 oyuncunun hiçbirinin Dünya Kupası deneyimi olmadığını söyledi.
  • Degenek, Avustralya'da 9 oyuncunun Dünya Kupası tecrübesi bulunduğunu belirtti.
  • Degenek, Dünya Kupası tecrübesi konusunda Avustralya'nın Türkiye'den daha deneyimli olduğunu ifade etti.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Takım'ın pazar günü karşılaşacağı Avustralya'da Milos Degenek'ten dikkat çeken açıklamalar geldi. Tecrübeli futbolcu, iki takım arasındaki en önemli farkın Dünya Kupası tecrübesi olduğunu savundu.

"26 OYUNCUNUN HİÇBİRİ DÜNYA KUPASI OYNAMADI"

Türkiye kadrosundaki oyuncuların Dünya Kupası deneyimine dikkat çeken Degenek, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'de 26 oyuncunun hiçbirisi daha önce Dünya Kupası deneyimi yaşamadı. Bizden ise 9 oyuncunun Dünya Kupası deneyimi var."

"BU KONUDA ONLARDAN DAHA DENEYİMLİYİZ"

Avustralyalı futbolcu, tecrübenin önemli bir avantaj olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu konuda onlardan deneyimliyiz." Degenek'in açıklamaları, iki takım arasında oynanacak kritik mücadele öncesinde dikkat çeken değerlendirmeler arasında yer aldı.

GÖZLER KRİTİK KARŞILAŞMADA

A Milli Takım ile Avustralya arasında oynanacak karşılaşma öncesinde iki cepheden gelen açıklamalar yakından takip edilirken, futbolseverler sonucu merakla bekliyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAhmet null:

Lan size barış tek başına yeter tecrübeymiş

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