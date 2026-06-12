Kim Kardashian'ın A Milli Takım için söyledikleri çok konuşuldu

Dünyanın en tanınmış isimlerinden Kim Kardashian, 2026 FIFA Dünya Kupası hakkında yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Kardashian, turnuvaya ilişkin değerlendirmesinde Türkiye'ye özel bir vurgu yaptı.

"TÜRKİYE'NİN KAZANACAĞINA DAİR BİR HİSSİM VAR"

Ünlü isim, yaptığı açıklamada, " Türkiye'nin Dünya Kupası'nı kazanacağına dair bir hissim var" ifadelerini kullandı. Kardashian'ın sözleri kısa sürede futbolseverlerin ilgisini çekti.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NDA MÜCADELE EDİYOR

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Türkiye, turnuvadaki performansıyla yakından takip edilirken, Kardashian'ın açıklaması da dikkat çeken yorumlar arasında yer aldı. Dünya çapında milyonlarca takipçisi bulunan ünlü ismin Türkiye hakkındaki değerlendirmesi futbol kamuoyunda yankı uyandırdı.