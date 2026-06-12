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Kim Kardashian'ın A Milli Takım için söyledikleri çok konuşuldu

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Kim Kardashian, 2026 FIFA Dünya Kupası'yla ilgili yaptığı açıklamada Türkiye'nin şampiyon olabileceğine dair bir hissi olduğunu söyledi.

Dünyanın en tanınmış isimlerinden Kim Kardashian, 2026 FIFA Dünya Kupası hakkında yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Kardashian, turnuvaya ilişkin değerlendirmesinde Türkiye'ye özel bir vurgu yaptı.

"TÜRKİYE'NİN KAZANACAĞINA DAİR BİR HİSSİM VAR"

Ünlü isim, yaptığı açıklamada, " Türkiye'nin Dünya Kupası'nı kazanacağına dair bir hissim var" ifadelerini kullandı. Kardashian'ın sözleri kısa sürede futbolseverlerin ilgisini çekti.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NDA MÜCADELE EDİYOR

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Türkiye, turnuvadaki performansıyla yakından takip edilirken, Kardashian'ın açıklaması da dikkat çeken yorumlar arasında yer aldı. Dünya çapında milyonlarca takipçisi bulunan ünlü ismin Türkiye hakkındaki değerlendirmesi futbol kamuoyunda yankı uyandırdı.

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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıİsmail Benzer:

güzel bir söz tabi ama bunu fazla abartmamak gerekir! kim kardashian'ın desteği hoş bir şey olsa da gerçekçi olmak gerekiyor! futbolda ne olacağı hep belirsiz olur! umarız takımımız iyi oynar ve güzel sonuçlar alır! ama bunun için çok çalışmak lazım!

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Haber YorumlarıDemet Beş:

kadın futboldan anlamadığı belli ama erkekler de böyle konuşunca kimse birşey demiyo çünkü erkek olsalar haklıymış gibi davranılırdo

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Haber YorumlarıMehmet Özer Toprak:

kim kardashian mı söyledi bunu ya valla ne kadar saçma kim kardashian neyin futbol uzmanı direkt twitter da da herkes böyle bi şey söyleyebilir hani çünkü böyle yorumlar her şeyde oluyo herkes biliyormuş gibi konuşuyo

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