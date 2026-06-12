Fenerbahçe'de çok tartışılan tribün için karar çıktı
Fenerbahçe, uzun süredir tartışılan Maraton Alt E Tribünü için renovasyon kararı aldı. VIP koltuklar kaldırılarak kapasite artırılacak, çalışmalar yeni sezon öncesinde tamamlanacak.
- Fenerbahçe, Maraton Alt E Tribünü'ndeki yaklaşık 370 VIP koltuğu kaldırarak standart tribün düzenine geçecek.
- Düzenleme sonrası bölümün kapasitesi 670 seyirciye ulaşacak.
- Renovasyon çalışmaları 12 Haziran 2026'da başlayacak ve maliyeti yönetim kurulu tarafından karşılanacak.
Fenerbahçe Kulübü, taraftarlar ve kongre üyelerinden gelen geri bildirimler doğrultusunda Maraton Alt E Tribünü'nde kapsamlı bir düzenleme yapılacağını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, özel VIP bölüm olarak kullanılan Maraton Alt E Blok'un tribün bütünlüğünü bozduğu ve stadyum atmosferini olumsuz etkilediğinin değerlendirildiği belirtildi.
VIP KOLTUKLAR KALDIRILACAK
Planlanan renovasyon kapsamında yaklaşık 370 VIP koltuk kaldırılarak standart Maraton Alt tribün düzenine geçilecek. Yapılacak düzenlemenin ardından ilgili bölümün kapasitesi 670 seyirciye ulaşacak. Böylece tribünlerin daha bütünleşik bir yapıya kavuşması hedefleniyor.
ÇALIŞMALAR HEMEN BAŞLIYOR
Fenerbahçe Yönetim Kurulu, uzun süredir ihtiyaç duyulan düzenlemenin ivedilikle hayata geçirilmesine karar verdi. Açıklamaya göre inşaat ve renovasyon çalışmaları 12 Haziran 2026 tarihinde başlayacak. Çalışmaların yeni sezonun ilk resmi maçından önce tamamlanması planlanıyor.
MALİYETİ YÖNETİM KARŞILAYACAK
Kulüp, renovasyon çalışmasının tüm maliyetinin yönetim kurulu tarafından karşılanacağını açıkladı. Bu nedenle düzenlemenin Fenerbahçe bütçesine herhangi bir ek yük getirmeyeceği ifade edildi.
HEDEF DAHA GÜÇLÜ TRİBÜN ATMOSFERİ
Sarı-lacivertli kulüp, 120. yılında hedeflenen şampiyonluk yolunda daha güçlü ve bütüncül bir tribün atmosferi oluşturmayı amaçladığını vurguladı. Ayrıca mevcut kombine sahiplerinin aynı bölgede yerlerini koruyabilmeleri için gerekli planlamaların yapılacağı ve taraftar desteğinin artırılmasına yönelik yeni uygulamaların değerlendirildiği belirtildi.
Yorumlar (3)
2026 da başlamak çok geç gibi duruyo
iyi de çalışmalar 2026 da mı başlıyo biraz geç kalmışız ama neyse şimdi yapılması iyi
güzel karar olmuş sonunda bu vip bölüm çok garip duruyordu tribünde avrupa takımlarında da böyle ayrılmış bölümler yok zaten atmosferi bozuyo daha homojen bir yapı olması gerek
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