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Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
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HSK Birinci Dairesi’nin adli yargı kararnamesine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.

 Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 1250 sayılı adli yargı kararnamesi, Kurul'un internet sitesinde yayımlandı. Kararnameye göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Yargıtay üyeliğine atanan Gökhan Karaköse'nin yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik atandı. Ayrıca Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Örücü ile Ankara Cumhuriyet Savcısı Ahmet Akdeniz, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atandı.

AYKUT ÇELİK KİMDİR?

HSK'nın kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirilen Aykut Çelik, uzun yıllardır yargı teşkilatında çeşitli görevlerde bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde görev yapan Çelik, daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine yükseldi. Bu süreçte çok sayıda önemli soruşturma bürosunun koordinasyonunu yürüttü.

ÖRGÜTLÜ VE EKONOMİK SUÇLAR ALANINDA DENEYİMLİ

Aykut Çelik'in görev yaptığı alanlar arasında örgütlü suçlar, dolandırıcılık, sahtecilik, vergi suçları, kaçakçılık ve ekonomik suçlar yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki görev süresince çeşitli soruşturma bürolarının sorumluluğunu üstlenen Çelik, özellikle örgütlü suçlar ve önemli soruşturmalardaki çalışmalarıyla yargı camiasında tanınan isimler arasında gösteriliyor.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCISI YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, dün Yargıtay üyeliğine seçilerek görevine veda etti. Karaköse, "Başkentimizde Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yaptığım süre boyunca şahsıma güvenini ve desteğini her zaman hissettiğim sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum" dedi. Karaköse, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e de teşekkür etti. 

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yargıtay üyeliğine Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse ile Danıştay üyeliklerine Gülten Hatipoğlu ve Recep Yılmaz Korkmaz'ın seçildiğini duyurarak tebrik mesajı yayımladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSezen Kalaycı:

başsavcı değişti ha tamam biraz komik değil mi bir başsavcı gidiyo diğeri geliyo kimse bunu sorgulamıyo aynen devam etsinler böyle

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Haber YorumlarıUmut Sinan Yılmaz:

başlık ne diyor da içeriği okumak gerekiyor haber kısa bir atama haberi gibi duruyo ama ayrıntılar geliyor diye yazması bana biraz tuhaf geldi

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Haber YorumlarıMehmet Hilmi Çiftyürek:

bu tür atamalar avrupada nasıl yapılıyor biliyor musunuz orada böyle birdenbire değişiklik olmaz her şey şeffaf ve adım adım ilerler ama bizde her gün yeni başsavcı yeni hakim çıkıyo insanın başı dönerya bu ülkenin hukuk sistemi nasıl istikrar bulacak böyle

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