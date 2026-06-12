Muharrem İnce'den Özel'i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi?

CHP'deki mutlak butlan kararının ardından yaşanan tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Muharrem İnce, hem mahkeme kararına hem de parti içindeki sürece dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. İnce, parti içinde kavga istemediğini belirtirken, delege sisteminin kaldırılması ve genel başkanın doğrudan üyeler tarafından seçilmesi gerektiğini savundu.

"BEN BU PARTİNİN ABİSİ SAYILIRIM"

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a konuşan İnce, herhangi bir makam beklentisi içinde olmadığını belirterek, "Bir hırsım yok. Beni bir yere getirsinler falan. Yok böyle derdim. Benim bu millete karşı sorumluluğum var. Ben bu partinin abisi sayılırım" dedi.

CHP'nin tüzüğünde değişiklik yapılması gerektiğini savunan İnce, "Ben diyorum ki: Tüzüğü değiştirelim, genel başkanı üyeler seçsin. Delege sisteminden kurtulalım. Delege sistemi, maalesef yozlaşma getiriyor" ifadelerini kullandı.

DELEGE İDDİASI DİKKAT ÇEKTİ

Delege sistemine yönelik eleştirilerini somut bir örnekle anlatan İnce, 2019'daki kurultay sürecinde yaşadığı bir olayı da paylaştı. İnce, "2019'daki kurultayda bir delege beni aradı, 'Ben senin için imza verdim, bana beş bin lira verdiler, imzamı çektim. İstersen bunu kamuoyuna açıklarım' dedi. Ben de 'Oyunu parayla satan adamla benim işim olmaz' diyerek telefonu kapattım. Delege sistemine son verelim artık" diye konuştu.

"MAHKEME KARARINI DOĞRU BULMUYORUM"

Mutlak butlan kararına ilişkin görüşlerini de paylaşan İnce, kararı doğru bulmadığını ancak uygulanmasının zorunlu olduğunu söyledi.

"Ben bu mahkeme kararını doğru bulmuyorum, içime sindiremiyorum. Kurultayla seçilmiş bir genel başkan var. Ancak ortada bir mahkeme kararı var. Ne yapacaksın? Mahkeme kararını tanımayacak mısın? İyi ama buna uymak zorunluluğu var" diyen İnce, bu süreçte kavga yerine uzlaşının tercih edilmesi gerektiğini belirtti. İnce, "Benim durduğum yer şurası: Ben parti içinde kavga istemiyorum" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU İÇİN DİKKAT ÇEKEN SENARYO

Muharrem İnce, yaşanan sürecin farklı şekilde yönetilebileceğini de savundu. Özgür Özel'in farklı bir tavır sergilemesi halinde CHP'de bugün yaşanan gerilimin önüne geçilebileceğini ifade eden İnce, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Başka türlü davranılamaz mıydı? Mesela Özgür Özel, Grup Başkanı olarak grup toplantısını açsaydı. Açılış konuşmasında bir an önce partinin kurultaya gitmesi gerektiğini, mahkeme kararını doğru bulmadığını ama uymak zorunda olduğunu söyleyerek Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet etseydi. Çok daha farklı bir süreç işlemez miydi?"

İnce'nin bu sözleri, CHP'de yaşanan krizin çözümüne yönelik dikkat çeken bir öneri olarak değerlendirildi.

Kaynak: Haberler.com