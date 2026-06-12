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Abdülkerim'in Dünya Kupası paylaşımına düştüğü not büyük beğeni aldı

Abdülkerim'in Dünya Kupası paylaşımına düştüğü not büyük beğeni aldı
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Galatasaray ve A Milli Takım'ın tecrübeli savunmacısı Abdülkerim Bardakcı, Dünya Kupası heyecanı öncesinde yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Milli formayla verdiği pozu "Bismillahirrahmanirrahim" notuyla paylaşan yıldız futbolcu, taraftarların beğenisini topladı.

A Milli Takım'ın önemli isimlerinden Abdülkerim Bardakcı, Dünya Kupası heyecanı sürerken yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Milli futbolcu, üzerinde Türkiye forması bulunan fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

"BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM" NOTUNU EKLEDİ

Paylaşımına "Bismillahirrahmanirrahim" notunu ekleyen Bardakcı'nın gönderisi kısa sürede ilgi gördü. Milli futbolcunun paylaşımı, Dünya Kupası öncesinde taraftarlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

A MİLLİ TAKIM TARAFTARLARINDAN YOĞUN İLGİ

Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki mücadelesi öncesinde gelen paylaşım, milli takım taraftarlarının da dikkatini çekti. Abdülkerim Bardakcı'nın paylaşımı, A Milli Takım'a destek mesajı olarak yorumlandı.

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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMGk:

TRT 'den ricamdır tribünde sürekli açık kızları göstermesin normal kızları da göstersin Osmanlı dönmüş desinler

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Haber YorumlarıMuzaffer Oğuz Atıcı:

güzel paylaşım ama bu spor mu din mi artık biraz karışık oldu

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Haber YorumlarıMustafa Yeşilyurt:

her işe besmeleyle başlanması gerektiğini biliyorsunuzdur herhalde ? Müslümanlar için. anormal bir durum yok yani

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Haber YorumlarıSabahattin Bektaş:

bizim savunmacılar her zaman böyle paylaşımlar yapıyo komşu ülkelerinkiler ise işine bakıyo yani bu çok önemli bir şey değil doğrusu

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Haber YorumlarıAhmet Emre Karataş:

adamın inancını paylaşması hoş bir davranış ama merak ettim ya bu paylaşımlar takım başarısını etkiliyo mu yoksa sadece duygusal bir şey mi

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