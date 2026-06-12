Abdülkerim'in Dünya Kupası paylaşımına düştüğü not büyük beğeni aldı
Galatasaray ve A Milli Takım'ın tecrübeli savunmacısı Abdülkerim Bardakcı, Dünya Kupası heyecanı öncesinde yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Milli formayla verdiği pozu "Bismillahirrahmanirrahim" notuyla paylaşan yıldız futbolcu, taraftarların beğenisini topladı.
A Milli Takım'ın önemli isimlerinden Abdülkerim Bardakcı, Dünya Kupası heyecanı sürerken yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Milli futbolcu, üzerinde Türkiye forması bulunan fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
"BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM" NOTUNU EKLEDİ
Paylaşımına "Bismillahirrahmanirrahim" notunu ekleyen Bardakcı'nın gönderisi kısa sürede ilgi gördü. Milli futbolcunun paylaşımı, Dünya Kupası öncesinde taraftarlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.
A MİLLİ TAKIM TARAFTARLARINDAN YOĞUN İLGİ
Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki mücadelesi öncesinde gelen paylaşım, milli takım taraftarlarının da dikkatini çekti. Abdülkerim Bardakcı'nın paylaşımı, A Milli Takım'a destek mesajı olarak yorumlandı.