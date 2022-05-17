Son dakika haber... Bahçeli: &quot;Bu iki Kuzey Avrupa devleti NATO'ya alınırsa Ukrayna savaşının Finlandiya'dan İsveç'e kadar sıçrama ihtimalini hiç kimse yabana atmamalıdır&quot; - Haberler

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Son dakika haber... Bahçeli: "Bu iki Kuzey Avrupa devleti NATO'ya alınırsa Ukrayna savaşının Finlandiya'dan İsveç'e kadar sıçrama ihtimalini hiç kimse yabana atmamalıdır"

AA - Muhammet Fatih Demirci - Güncel
 - Güncelleme:

Gelen son dakika haberine göre MHP TBMM Grup Toplantısı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması Salondaki katılımcılar TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

MHP TBMM Grup Toplantısı

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması

Salondaki katılımcılar

TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (5)

AA / Muhammet Fatih Demirci - Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi, MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, TBMM, Güncel, Haberler

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