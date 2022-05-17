Son dakika haber... Bahçeli: "Bu iki Kuzey Avrupa devleti NATO'ya alınırsa Ukrayna savaşının Finlandiya'dan İsveç'e kadar sıçrama ihtimalini hiç kimse yabana atmamalıdır"
AA - Muhammet Fatih Demirci - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre MHP TBMM Grup Toplantısı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması Salondaki katılımcılar TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
MHP TBMM Grup Toplantısı
Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması
Salondaki katılımcılar
TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (5)
AA / Muhammet Fatih Demirci - Güncel