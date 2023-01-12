Bağcılar'da tekstil atölyesinde patlama! Yaralılar var Güncel Haberler Bağcılar'da bir iş merkezinin içinde bulunan tekstil atölyesinde patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte caddeye saçılan molozlar ortalığı savaş alanına çevirdi, olayda yaralıların olduğu belirtildi. İstanbul Bağcılar Yıldıztepe mahallesinde bir iş merkezinin içinde bulunan tekstil atölyesinde patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle iş merkezinden çıkan molozlar etrafa saçıldı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar olduğu belirtildi. PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Öte yandan patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde patlamayla, kaldırımda yürüyenlerin iş merkezinden düşen cam ve beton parçalarının altında kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Yıldıztepe Bağcılar 3. Sayfa Güncel Haberler

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