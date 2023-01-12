Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bağcılar'da tekstil atölyesinde patlama! Yaralılar var

Güncel Haberler

Bağcılar'da bir iş merkezinin içinde bulunan tekstil atölyesinde patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte caddeye saçılan molozlar ortalığı savaş alanına çevirdi, olayda yaralıların olduğu belirtildi.

İstanbul Bağcılar Yıldıztepe mahallesinde bir iş merkezinin içinde bulunan tekstil atölyesinde patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle iş merkezinden çıkan molozlar etrafa saçıldı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar olduğu belirtildi.

PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde patlamayla, kaldırımda yürüyenlerin iş merkezinden düşen cam ve beton parçalarının altında kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.

Bağcılar'da tekstil atölyesinde patlama! Yaralılar var

BAĞCILAR'DA İŞ YERİNDE PATLAMA -1

BAĞCILAR'DA İŞ YERİNDE PATLAMA -1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yıldıztepe Bağcılar 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title