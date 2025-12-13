Yağışlarla nefes alan Bafa Gölü'nde doğal yaşam yeniden canlandı

Muğla'nın Milas ile Aydın'ın Söke ilçeleri sınırlarındaki Bafa Gölü'nde yaz aylarında yaşanan kuraklığın ardından tehlikeli şekilde azalan su seviyesinin son yağışlarla ve Büyük Menderes Nehri'nden su salınmasıyla tekrar yükseldiği bildirildi.

Eşsiz doğal güzellikleri, biyolojik çeşitliliği ve çevresindeki tarihi kalıntılarıyla bilinen Bafa Gölü, uluslararası öneme sahip sulak alanlar arasında yer alıyor.

Aralarında nesli tükenme tehdidi altındakilerin de bulunduğu 261 kuş türüne üreme-kışlama ortamı sağlayan ve kuraklık nedeniyle suların yaklaşık 40 metre çekildiği gölün seviyesi yağışlarla ve Büyük Menderes Nehri'nden su salınmasıyla yeniden eski haline dönmeye başladı.

Buna bağlı olarak kokunun gittiği, yosun ve balçık birikintilerinden arınmaya başladığı belirtilen doğa harikası gölde, doğal yaşamın da yeniden canlanmaya başladığı gözleniyor.

Kurak bölgelerin suyla dolması, Bafa Gölü ve çevresini mesken tutan göçmen kuşlara da yeniden hayat verdi. Bafa Gölü'nde son yağışların ardından çok sayıda kuş türü görüldü.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, AA muhabirine, gölün yüzey alanının yaklaşık 70 kilometrekare olduğunu söyledi.

Özçelik, Bafa Gölü'nün onlarca kuş türüne ev sahipliği yaptığını, muhteşem bir görüntü ve yapıya sahip olduğunu, bunun gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini belirterek, "Ülkemizde son yıllarda yaşanan kuraklık etkisiyle beraber yağışların yanında bireysel su kaynaklarında da büyük kuraklık etkisi görmeye başladık. Göllerimiz de bunların başında geliyor."dedi.

Bafa Gölü'nün Tarım ve Orman Bakanlığının Acil Eylem Planı başlattığı göllerin başında geldiğine dikkati çeken Özçelik, Bafa Gölü'nde geçtiğimiz aylarda diğer göller gibi su seviyesinde ciddi çekilmeler yaşandığını, sonbaharda Büyük Menderes Nehri'nden su salınmaya başlamasıyla beraber bölgenin yavaş yavaş canlanmaya başladığını dile getirdi.

-"Göl temizlenince kuş popülasyonu arttı"

Bu dönemi toparlanma ve rehabilitasyon süreci olarak değerlendirmek gerektiğinin altını çizen Özçelik, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında durumun tersine dönmemesi için gerekli önlemlerin alınması uyarısında bulunarak, şöyle konuştu:

"Geldiğimiz noktada göldeki kokuların ortadan kalktığını ve gölün de berraklaştığını görüyoruz. Buradaki göçmen kuş popülasyonunda da ciddi bir artış var. Burası göçmen kuşların uğrak noktası. Aralık ayındayız ama bölgede sıcaklıklar halen yüksek. Bu nedenle göçmen kuş popülasyonunda ciddi artış görebiliyoruz. Kuşların burada yer alması, besin bulabilmesi, buradaki doğal habitatın elverişli olmasından kaynaklanıyor. Kirliliğin azalmasıyla kuş türünde de artış yaşanıyor. Göçmen kuşlarda buradaki besinleri yiyerek habitatı düzenliyor. Bu bizim için çok önemli bir gösterge. Doğayı kendi haline bıraktığınızda insan faaliyetlerini minimize etmeniz durumunda doğa kendi kendini nasıl yenileyebiliyor burada görebiliyoruz. Yağışlarla beraber önümüzdeki dönemde su seviyesinin de yükselebileceğini öngörebiliyoruz."

Bafa Gölü için Büyük Menderes Nehri'nin çok önemli bir besleyici su kaynağı olduğunu anlatan Özçelik, yağışlarla birlikte gölün daha çok canlı hareketinin arttığı bir alana dönüşeceğini, suyun dibinin de oldukça parlak olmaya başladığını, bu nedenle göçmen kuşların da hiç görülmediği kadar bölgeye gelmeye başladığını dile getirdi.

Kuş cenneti göl, balıkçıların yanı sıra foto safari için bölgeye gelen amatör ve profesyonel fotoğrafçıların da uğrak yerleri arasında bulunuyor.