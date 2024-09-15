BAE ve Türkiye Arasındaki Kültürel İlişkileri Güçlendiren Kültür Festivali Başladı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçiliği, Türkiye ile BAE arasındaki ilişkileri, işbirliğini ve kültürel etkileşimi artırmak amacıyla iki gün sürecek "Kültür Festivali"nin açılışını yaptı.

BAE'nin Ankara Büyükelçiliğince Başkent Millet Bahçesi'nde halka açık düzenlenen Kültür Festivali açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, BAE'nin Ankara Büyükelçisi Said Sani ez Zahiri, yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Bakan Yardımcısı Çam, açılış konuşmasında, iki dost ve kardeş ülkenin birbirlerini yakın bir şekilde tanımasına vesile olan ve gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarılmak üzere kültürel zenginliklerin buluştuğu bu tür etkinliklerin, ilişkilerin daha da güçlenmesine ve gelişmesine önemli katkı sağladığını ifade etti.

Çam, geçmişten gelen çeşitli kültürel zenginliklerin korunması ve yaşatılmasının özellikle 21. yüzyılda çok daha büyük önem taşıdığını belirterek, kültürel zenginliklerin yok olduğu, tek tipleşme ve standartlaşma şartlarının zorlandığı dünyada, bu etkinliklerin, ülkelerin zenginliklerini daha da geliştirmesine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Ülkelerin ve halkların birbirini gerçekten görerek, yaşayarak, dostluğunu pekiştirerek, yemek yiyerek, müziklerini dinleyerek ve bütün kültürel zenginliklerini hissederek tanımanın önemini vurgulayan Çam, kısa süreden büyük atılımlar yapan ve güzel başarılara imza atan BAE'nin zenginliğini, kültürel birikimini ve sanatını tanıma açısından bu etkinliğin önemli olduğunu söyledi.

Çam, BAE'nin ekonomi, ticaret ve uluslararası faaliyetlerdeki başarılarını Türkiye'nin her zaman gururla yad ettiğini kaydederek, bundan sonraki süreçte de bu zenginlikleriyle, kültürel faaliyetleriyle birlikte artan ivmeyle bu ilişkilerin gelişerek artmasına katkı sağlayacak her türlü çabayı göstereceklerinin altını çizdi.

Barışın korunması ve gelişmesi için gösterilen çabaların kıymetli olduğunu aktaran Çam, "Güçlü, muktedir, yetkin devletlerin, ülkelerin bu coğrafyada etkin olması çok kıymetli. Dolayısıyla başta Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere, bu coğrafyada aktif olan bütün devletlerin başarılı olması, barışın tesisi konusunda çaba sarf etmesi çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin de bu coğrafyada barışın ve huzurun tesisi için büyük bir mücadele verdiğini kaydeden Çam, her alanda da aktivite ve çabalarını artırdıklarını dile getirdi.

Hedef, yıl sonuna kadar 60 milyon turist

Çam, Türkiye'nin 1,3 trilyon dolara yaklaşan ekonomik gücü, 60 milyar dolarlık turizm geliri ve 300 milyar dolara yaklaşan ihracat potansiyeliyle bütün dostları ve kardeşleriyle işbirliklerini artıracağını ve bütün kazanımlarını paylaşmaya daha da hazırlıklı olacağını anlattı.

Geçen yıl 55 milyon uluslararası turisti ağırladıklarını ve bu sene hedefin 60 milyon olduğunu aktaran Çam, Kovid-19 salgınından sonra Avrupa'da turizm gelirleri artan ülkeler arasında ilk sırada yer aldıklarına dikkati çekti.

Çam, İslam ve Arap dünyasıyla uluslararası düzeyde çok daha büyük işbirliklerinde bulunmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Ankara ve İstanbul'un da Abu Dabi gibi bir merkez haline geldiğine işaret eden Çam, "Bütün uluslararası faaliyetlerde işbirlikleriyle büyümeyi ve çoğalmayı ve ticari, siyasi, kültürel her alandaki zenginliklerin artmasına katkı sağlayacak bir kesişme noktasındadır." dedi.

Çam, bütün İslam coğrafyasında ve dünyadaki bütün mazlumların yaşamış olduğu sıkıntıların sona ermesi için bütün devletlerin birlikte barışın tesisi için çalışmaya devam edeceğini kaydederek, "Başta Filistin'de ve Gazze'de olmak üzere bütün İslam coğrafyasındaki akan kanın durmasını temenni ediyorum." diye sözlerini tamamladı.

BAE-Türkiye ilişkileri 51. yıldönümünde

Büyükelçi Zahiri de BAE ile Türkiye arasındaki tarihi ve sağlam ilişkileri kutlamak üzere, ilişkilerin 51. yıldönümünde bir araya gelmiş olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, bu etkinliğin, iki halkı birbirine bağlayan derin kültürel bağlara ve ortak değerlere ışık tutmakta olup, miraslar hakkında bilgi paylaşımı ve anlayışı pekiştirmek için önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Zahiri, BAE ile Türkiye arasındaki ilişkilerin son yıllarda ticaret, ekonomi, eğitim ve kültür gibi çeşitli alanlarda artan işbirliğiyle dikkat çekici bir şekilde geliştiğine dikkati çekerek, bugün, kültürlerin çeşitliliğini ve zenginliğini kutlarken, kültürün halklar arasında köprüler kurmanın temel unsurlarından biri olduğunu bir kez daha vurguladıklarını ifade etti.

Büyükelçi Zahiri, bu etkinliğin sadece bir kutlama değil, aynı zamanda Türkiye'deki dostlarla birlikteyken ulusal kimliklerinin ayrılmaz bir parçasını oluşturan geleneksel el sanatlarından sanat ve müziğe kadar otantik BAE mirasını yansıtan bir nitelikte olduğunu vurguladı.

Zahiri, bu etkinliğin düzenlenmesine katkıda bulunan tüm taraflara, her iki ülkenin Kültür Bakanlıkları ve Dışişleri Bakanlıkları da dahil katılım gösteren misafirlere teşekkür etti.

Büyükelçi, Birleşik Arap Emirlikleri Kültür Haftası'nın ikili ilişkileri güçlendirmede önemli bir kilometre taşı olacağına ve gelecekte yeni işbirliği fırsatları açacağına inandıklarını söyledi.

Açılış kapsamında halk oyunları, ud ve kanun gösterisi de yapıldı.

Festival İstanbul'da da düzenlenecek

BAE'nin Ankara Büyükelçiliği, iki ülke arasındaki ilişkiler kapsamında dostluğu ve işbirliğini kutlamak amacıyla bir hafta sürecek Kültür Festivali'ne ev sahipliği yapıyor.

15-16 Eylül'de Ankara'da Başkent Millet Bahçesi'nde ziyaretçilere açık olacak festival, 19-20 Eylül'de İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda devam edecek.

Festivalde sanat sergisi, kum sanatı gösterisi, ud ve kanun gösterisi gibi etkinlikler düzenlenirken, BAE'ye ait geleneksel yemekler, kıyafetler ve kültür tanıtılıyor.