- Baba Halis Polat : Senin ne hayallerin vardı

Emine DERYA - Emre Can URAN / - SULTANGAZİ'de, otomobille seyir halindeki iki grubun uzun namlulu silahlarla girdiği çatışmada, kurşunun isabet etmesiyle hayatını kaybeden 15 yaşındaki Büşra Polat, bugün kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Polat'ın babası Halis Polat, "Senin ne hayallerin vardı" sözleri ile kızının mezarı başında gözyaşı döktü.

30 Aralık Cumartesi günü, Zübeyde Hanım Mahallesi'nde iki grup arasında uzun namlulu silahlarla çıkan çatışma sırasında, olay yerinde arabada olan 15 yaşındaki Büşra Polat, kendisine isabet eden kurşun sonucu ağır yaralanmıştı. Büşra Polat, dün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polat'ın cenazesi, bugün Sultangazi'deki Hz. Ali Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Olay günü Büşra Polat'ın annesi Dilek Polat'ı sınava götürdükleri, babası ve kız kardeşi ile beraber arabada oldukları, Büşra Polat'a kurşun isabet ettiği sırada kız kardeşi ile beraber arka koltukta oturduğu öğrenildi. Ailenin yaklaşık 4 yıl önce de 2 yaşındaki erkek çocuklarını kaybettiği öğrenildi. Anne Dilek Polat'ın cenazede güçlükle ayakta durduğu görüldü. Baba Halis Polat, kızının ölmesine sebep olanların en ağır cezayı almaları gerektiğini belirterek, "Bunu önlesinler ne olur. Herkesten yardım istiyorum. Herkese yalvarıyorum buna bir dur demeleri lazım" şeklinde konuştu.

"MASUM BİR ÇOCUKTAN NE İSTEDİNİZ"

Baba Halis Polat, "Ailemle beraber dört kişi; iki kızım, ben ve eşim arabada. Eşimin sınavı vardı gidecektik. Yola girdik bir anda kaleşnikof mermi sesi geldi. Biz baya uzaklaştık maalesef kurtaramadık. Sağı solu caniler taramışlar, bilmiyorum nereden geldiğini de bilmiyorduk. Kızım, benim arka koltuğumda oturuyordu. Kafasına geldi. Camı patladı, kolum değdi. Kolum yaralandı sandım. Sonra diğer kızım bağırdı. 'Baba, Büşra' dedi. Kapıyı açtığımda berbat haldeydi. Bunu bize yaşatanların Allah belalarını versin. Burada tekrardan söylüyorum, yetkili her kimse, evlatları da var, torunları da var, yakınları da var. Buna bir dur demeleri lazım. Eğer bir husumetiniz varsa gidin boş araziye öyle birbirinize sıkın ki kimsenin canı yanmasın. Bugün benim, farz et ki bir başkası. Yine acı bizimdir. Masum bir çocuktan ne istediniz. Varsa bir şeyiniz, açık alanlarda ne haliniz varsa görün. Hiç mi polisimiz yok. Gündüz ortası kaleşnikofla mahallenin arasında, cumartesi günü bütün çoluk çocuk dışarda, parkta, orada burada. Bana olmasa bir başkasına gelecek. Biri dur demediği sürece değişmeyecek bu. Buna en azından bir dur demeleri lazım. Canımızdan bir parça kopardılar, aldılar. Allah cezalarını versin" dedi.

EN AĞIR CEZA İLE CEZALANDIRILMALARI LAZIM

Polat, "Bunları yakalaması, ağır cezası gelsin, idam getirilsin. Meclise sesleniyorum, her yetkili kimse yani bu tür insanlar kim olursa olsun. En ağır ceza ile cezalandırılmaları lazım. Gerekirse assınlar. Başkasına zarar verirse, benim canım gitti, başkalarının canı gitmesin. Can aynıdır bugün benim evime ateş düştüyse başkasının evine düşmesin en azından. Bunu önlesinler ne olur. Herkesten yardım istiyorum. Herkese yalvarıyorum buna bir dur demeleri lazım. Herkesten ricada bulunuyorum sizin aracılığınızla acımız büyük. Annesi durumu hiç iyi değil. Diğer kızım dün baygınlık geçirdi. Hiç kendinde değil, iğne etkisiyle duruyor. Annesi de aynı iğne etkisi ile duruyor. Acımız büyüktür. En büyük kızımın gözü önünde, üçümüz de şahit olduk kızımın başına mermi aldığını. Arka taraftaydı ön tarafta çıktı. Genç kızımdan ne istediniz" diye konuştu.