Haberler

İç çamaşırı ile kaçarken öldürüldü! Yasak aşk cinayetinde babadan davanın seyrini değiştirecek sözler

İç çamaşırı ile kaçarken öldürüldü! Yasak aşk cinayetinde babadan davanın seyrini değiştirecek sözler Haber Videosunu İzle
İç çamaşırı ile kaçarken öldürüldü! Yasak aşk cinayetinde babadan davanın seyrini değiştirecek sözler
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da yasak aşk yaşadığı kadının evinden iç çamaşırı ile kaçarken kadının ağabeyi Derman Arslanhan tarafından öldürüldüğü iddia edilen Baran Bayav'ın babası Hüsnü Bayav, tutuklanan şüphelinin katil olmadığını öne sürdü. Baba Bayav, "Olaydan bir gün önce hep birlikte evde oturup, sohbet etmişler. Sabah aralarında önceden çıkan tartışma sonrası uykusunda oğlumu bıçaklamışlar. Tutuklanan kişi benim oğlumu vuran değil. Asıl oğlumu vuran adam gizli, saklanıyor" dedi.

  • Derman Arslanhan, kardeşi ve Baran Bayav'ı uygunsuz halde yakaladıktan sonra Baran Bayav'ı bıçaklayarak öldürdü.
  • Baran Bayav'ın babası Hüsnü Bayav, oğlunun uykusunda bıçaklandığını ve olayın namus meselesi olmadığını iddia etti.
  • Hüsnü Bayav, oğlunun Derman Arslanhan tarafından değil, başka bir kişi tarafından öldürüldüğünü ve bir kumpas kurulduğunu belirtti.

Adana'da kardeşi veyasak aşk yaşadığı kişiyi evde uygunsuz halde basan ağabey Derman Arslanhan, tartışmada 23 yaşındaki kişiyi sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü. Cinayet sonrası ağabey tutuklanırken öldürülen Baran Bayav'ın babası dikkat çeken iddialarda bulundu.

AĞABEY UYGUNSUZ HALDE YAKALADI

Seyhan Fevzipaşa Mahallesi'nde 15 Kasım günü saat 09.45 sıralarında meydana gelen olayda, kocası bir süre önce cezaevine giren B.G. (22), Baran Bayav (23) ile ilişki yaşamaya başladı. Sabah saatlerinde Baran Bayav, B.G.'nin kaldığı eve gitti. Bir süre sonra eve gelen B.G.'nin ağabeyi Derman Arslanhan (24), ikisini uygunsuz halde yakalayınca taraflar arasında kavga çıktı.

İç çamaşırı ile kaçarken öldürülen Baran'ın babasından olayın seyrini değiştirecek sözlerDerman Arslanhan

İÇ ÇAMAŞIRI İLE KAÇTI

Baran Bayav, üzerinde sadece iç çamaşırı ile dışarı kaçtı. Peşinden koşan Derman Arslanhan, şahsı sokakta yakalayarak defalarca bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Baran B.'yi hastaneye kaldırdı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kaçan Derman Arslanhan Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı.

İç çamaşırı ile kaçarken öldürülen Baran'ın babasından olayın seyrini değiştirecek sözler

"BİR ANLIK SİNİR KRİZİ İLE BIÇAKLADIM"

Emniyetteki ifadesinde Derman Arslanhan, "Eve geldim, onları birlikte görünce 'sen kimsin' dedim. Baran bana bıçakla saldırdı. Bıçağı elinden düşünce kaçmaya başladı. Ben de bıçağı alıp kovaladım. Yakalayınca bir anlık sinir kriziyle bıçakladım" dediği öğrenildi.

İç çamaşırı ile kaçarken öldürülen Baran'ın babasından olayın seyrini değiştirecek sözlerBaran Bayav

"UYKUSUNDA BIÇAKLAMIŞLAR"

Soruşturma sürerken, Baran Bayav'ın babası Hüsnü Bayav, olayın namus meselesinden kaynaklanmadığını iddia etti. Bayav, "Namus meselesi olarak söylenmesini kesinlikle kabul etmiyorum. Çocuklar, olaydan bir gün önce hep birlikte evde oturup, sohbet etmişler. Derman da dahil evde 4-5 kişi birlikte kalmışlar. Sabah aralarında önceden çıkan tartışma sonrası uykusunda oğlumu bıçaklamışlar. Kameralarda bahsedilen görüntülerin sonuna kadar incelenmesini istiyorum. 'Namus meselesi' diyerek kendi namussuzluklarını benim çocuğumla örtmeye çalışıyorlar. Bunu asla kabul etmiyorum" dedi.

İç çamaşırı ile kaçarken öldürülen Baran'ın babasından olayın seyrini değiştirecek sözler

"ÇOCUĞUMA KUMPAS KURDULAR"

Oğlunu Derman Arslanhan'ın öldürmediğini belirten Hüsnü Bayav, "Olaydan sonra bir kişinin vurup, kaçtığı söyleniyor. Kaçan kişi, benim oğlumu vuran kişi değil; o formalite icabı kurban edildi. Asıl oğlumu vuran adam gizli, saklanıyor. Bu işi dışarıda birlikte planlayıp, çocuğuma kumpas kurdular" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTheC:

Baba da ailenin namusunu kurtarmaya çalışıyor galiba... Üzücü bir durum ama insan ne ederse kendine eder.

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

onu bunu anlamam biri mapusa diğeri toprağa gitti ama toprağa giden nasıl gitti orasını Allah bilir

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFaruk Erdağ:

senin çocuğunun ....

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Milli Takım'a Arjantin'den transfer

Milli Takım'a Arjantin'den transfer
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Tüm mahalle sokağa döküldü, çatılardan eşya fırlatıldı
İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Milli Takım'a Arjantin'den transfer

Milli Takım'a Arjantin'den transfer
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Tüm mahalle sokağa döküldü, çatılardan eşya fırlatıldı
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısı taraftarları kara kara düşündürüyor

Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısına bakın
3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay arkadaşının nişanına katıldı

Türkiye'nin konuştuğu Barış'tan güzel bir haber var
Altın fiyatlarında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı

Altında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
Türkiye'den Yunanistan'a MEB resti! Haritayı güncellediler, tepki sert oldu

Yunanistan haritayı güncelledi, Türkiye'nin tepkisi sert oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.