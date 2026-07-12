Haberler

ABD'li yetkili: Türkiye'ye F-35 satışı mümkün

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Matt Whitaker, Türkiye'ye F-35 uçaklarının satışının "gerçekleşmesinin mümkün" olduğu görüşünü belirtti.

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Matt Whitaker, Türkiye'ye F-35 uçaklarının satışının "gerçekleşmesinin mümkün" olduğu görüşünü belirtti.

Whitaker, CNN'e yaptığı açıklamada, Türkiye'ye potansiyel F-35 jeti satışını ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bu uçakları Türkiye'ye satma düşüncesini değerlendirdi.

ABD'de üretilen F-35 uçaklarının teknik bilgilerinin Rusya'nın eline geçmesi konusunda Kongre'nin endişelerini anladığını aktaran Whitaker, ancak bu uçakların Türkiye'ye satışına ilişkin "Bence bu, gerçekleşmesi mümkün bir anlaşma. Bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Whitaker, Türkiye'deki NATO Zirvesi'ne ilişkin gözlemlerini aktararak, Türk ordusunun "çok kabiliyetli bir müttefik" ve "Batı ile entegre" olduğunu vurguladı.

"Türkiye ile olan bu ilişkiyi daha da güçlendirmeliyiz." diyen Whitaker, ABD'nin kırmızı çizgileri olduğunu ancak Trump'ın F-35'lerin Türk ordusuna satışı konusunda "doğru anlaşmanın yapılmasını sağlayacağına" olan inancını dile getirdi.

Whitaker, satışın gerçekleşmesi durumunda teslim sürecinin zamana yayılacağını söyleyerek "Ayrıca, Türkiye programa geri alınsa ve yasal şartların tümünü yerine getirse bile bu uçakların hemen yarın teslim edilmeyeceğini biliyorsunuz." dedi.

Öte yandan, ABD yasalarının Türkiye'ye F-35 satışı konusunda S-400 hava savunma sistemini "bir ön koşul" olarak ortaya koyduğunu aktaran Whitaker, "Başkan Trump'ın yaptığı şey, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu anlaşmayı müzakere etmek." diye konuştu.

ABD Kongresi 6 yıl önce, hassas verilerin Rusya'nın eline geçmesi riski gerekçesiyle, Rus hava savunma teknolojisi S-400 füzelerine sahip olduğu sürece, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasını öngören bir yasayı kabul etmişti.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
Haluk Levent'ten asistanına skandal talimat iddiası: Kanser olduğuma dair haber yay

Asistanı herkese aynı yalanı söyleyip paraları toplamış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncular Hazal Kaya ve eşi Ali Atay ülkeyi terk ediyor

Ünlü oyuncu çift ülkeyi terk ediyor: İstikamet Avrupa

Filenin Sultanları'nın VNL çeyrek finalindeki rakibi belli oldu

Sultanlarımızın rakibi belli oldu
Konyaspor'un rakibi Hull City

Hull City'nin rakibi Süper Lig'in köklü ekibi olacak
Narin Güran'ın ailesi yeniden yargılama talep etti, anneanne acıya dayanamadı

Narin'in anneannesinin feryadı Ankara'yı yıktı: Ağıt yakarken bayıldı
Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Tek tokatla nakavt oldu

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Tek tokatla nakavt oldu
Marmaray'da pes dedirten görüntü! Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti

Marmaray'da pes dedirten görüntü
Down sendromlu oğlunun vücudundaki izleri görünce soluğu önce hastanede ardından adliyede aldı

Çocuğunu emanet ettiği yerde bu hale getirdiler