Azerbaycan'da trafik kazası geçiren Binali Yıldırım'dan ilk fotoğraf

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım'ın içerisinde bulunduğu araç, dün Azerbaycan'da trafik kazası yaptı. Yıldırım ve Ayrım'ın sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Öte yandan Azerbaycan lideri Aliyev, Yıldırım'ı hastanede ziyaret etti. O anlarda çekilen karelerde Yıldırım'ın kolunun, omuzlarının ve başının sarılı olduğu görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la beraber Azerbaycan'da yapılan Zengilan Uluslararası Havalimanı'nın açılışına katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, dün dönüş yolunda trafik kazası geçirdi. AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ile Yıldırım'ı taşıyan araç, Cebrayıl'den dönüşte virajı alamayarak kaza yaptı. Kaza nedeniyle hava yastıkları açılan araçtan çıkarılan Yıldırım, ambulansla olay yerinden ayrıldı.

BİNALİ YILDIRIM: ŞÜKÜRLER OLSUN DURUMUMUZ İYİ

Kazanın ardından açıklama yapan Binali Yıldırım "Azerbaycan seyahatimiz sırasında bir trafik kazası geçirdik. Allah'a şükürler olsun ki durumumuz iyi. Tedbir amaçlı hastanede kontrol altındayız. Dua eden, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum." dedi.

KAZA SONRASI İLK FOTOĞRAF

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ı tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. O anlarda çekilen kareler de Yıldırım'ın son halini gözler önüne serdi. Binali Yıldırım'ın kolunun, omuzlarının ve başının sarılı olduğu görüldü.

İşte ziyaretten kareler:

AMBULANS UÇAKLA ÜLKEYE DÖNECEKLER

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Yıldırım'ın son durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ediyoruz. Genel Başkan Vekilimiz Sn Binali Yıldırım'ın, İstanbul milletvekilimiz Sn Şamil Ayrım'ınve koruma arkadaşımız Oğuzhan'ın sağlık durumları şükür iyi. Ambulans uçakla Türkiye'ye döneceğiz." dedi.