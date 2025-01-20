- Azerbaycan'da "Kanlı Ocak" şehitleri anıldı

BAKÜ - Azerbaycan'da "Kanlı Ocak" olarak anılan 20 Ocak 1990'da Sovyet ordusunun Bakü'ye girmesinin ardından yaşanan katliamın 35. yıl dönümünde şehitler için anma töreni düzenlendi.

Azerbaycan'da "Kanlı Ocak" olarak anılan 20 Ocak 1990'da Sovyet ordusunun gerçekleştirdiği katliamın üzerinden 35 yıl geçti. Başkent Bakü'ye binlerce askerle giren Sovyet ordusunun neden olduğu facianın yıl dönümü için bugün Şehitler Hiyabanı'nda resmi tören düzenlendi. Törende, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev şehitliğe çelenk bıraktı. Şehitler için saygı duruşunda bulunan Aliyev, Azerbaycan Milli Marşı'nın çalınmasının ardından şehitlikten ayrıldı.

Aliyev'in ziyaretinin ardından başlayan anma törenine katılan Azerbaycanlılar da şehitlikteki mezarlara kırmızı karanfil bıraktı.

Trafik durdu, bayraklar yarıya indirildi

Törenler çerçevesinde yerel saatle 12.00'de trafik akışı 1 dakikalığına durdu. Hazar Denizi kıyısındaki gemiler ile araçlar siren ve korna çalarken, devlet dairelerinde bayraklar yarıya indirildi.

"Türk kardeşlerimizle birlikte 30 yıllık bir lekeyi temizledik"

Şehitler Hiyabanı'nda düzenlenen törene katılan Azerbaycanlı Orhan Aydınov, "19 Ocak'ı 20 Ocak'a bağlayan gece bu facia gerçekleşmişti. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin" dedi.

Bugünün Azerbaycan halkı için anma günü olduğunu söyleyen Ali Ahmedov ise, "35 yıl önce, Azerbaycan devleti için, bayrağı için ve toprağı için birçok şehit kendi canını verdi. Aynı zamanda başkomutanımız ve Türk kardeşlerimizle birlikte 44 günlük vatan savaşımızda 30 yıllık bir lekeyi temizledik. Bugünü hem gururla hem de ağır bir acıyla anıyoruz. Bağımsız bir ülkeyiz. Bölgelerimiz işgalden kurtarıldı, andığımız kahraman şehitlerimiz var" diye konuştu.

20 Ocak katliamı

Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü mücadelesinde tarihe kahramanlık olarak geçen 20 Ocak 1990'da Azerbaycan'a karşı toprak iddiaları ileri süren Ermenistan'ın işgalci girişimlerinden ve eski SSCB (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği) yönetiminin buna göz yummasından öfkelenenler, Bakü sokak ve meydanlarına döküldü. SSCB ordusunun, bunlara karşı çıkan halka karşı askeri güçle karşılık vermesi facia ile sonuçlandı. SSCB ordusu 19 Ocak'ı 20 Ocak'a bağlayan gece Azerbaycan'a karşı askeri operasyon başlattı. Kanlı Ocak katliamında 149 kişi öldürüldü, 744 kişi ağır yaralandı, 400 kişi ise yasa dışı şekilde gözaltına alındı.