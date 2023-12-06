Üye Girişi
Haberler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Washington'ın arabulucu vasfını kaybettiğini belirtti

Son Güncelleme:
Abone Ol

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Washington'ın Güney Kafkasya'da arabulucu vasfını kaybettiğini ve Avrupa Parlamentosunun Azerbaycan karşıtı tutum sergilediğini söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Washington'ın Güney Kafkasya'da arabulucu vasfını kaybettiğini belirterek Avrupa Parlamentosunun (AP) da Azerbaycan karşıtı tutum sergilediğini kaydetti.

Bakü'de ADA Üniversitesinde düzenlenen "Karabağ: 30 yıl sonra geri dönüş. Kazanımlar ve zorluklar" toplantısında konuşan Aliyev, ABD ile diyalogda son dönemde yaşanan gerginliğin Bakü'den kaynaklanmadığını, sorunun sebebinin bilinmediğini söyledi.

İlham Aliyev, Azerbaycan-Ermenistan diyaloğunun son yıllarda ABD, AB ve Rusya eksenli sürdürüldüğünü hatırlatarak "Şu an Bakü'de bulunan ABD'nin Avrupa ve Avrasya'dan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı James O'Brien, ülkemize yönelik bazı suçlamalarda bulundu. ABD yönetimi de ilk kez Azerbaycan'ın üst düzey yetkililerinin ziyaretlerini engelleyeceğini duyurdu. Önceleri stratejik boyutta seyreden diyaloğumuz, şu anki ABD yönetimi yüzünden asgari düzeye indi. Bunun sebebini açıkçası bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'den yapılan "Azerbaycan'la ilişkiler eskisi gibi olmayacak" açıklamalarını anımsatan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Peki o zaman ABD, Bakü ve Erivan'a yeni barış görüşmesi önerirse Azerbaycan Dışişleri Bakanı bu diyaloga nasıl katılacak? Ziyaret engellenecek mi? Demek ki Washington, Güney Kafkasya'da arabulucu vasfını kaybediyor. James O'Brien ile bugünkü görüşmemizde, 'İlişkiler normale dönüyor' ifadesi bekliyoruz. Aksi durumda, barış masasında aracı olarak sadece Brüksel ve Moskova kalacak." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler konusuna da değinen Azerbaycan Cumhurbaşkanı, AB üyeliğinin Bakü için siyasi bir amaç olmadığını söyledi.

Aliyev, "Dış politikamız AB üyeliğini amaçlamıyor. Azerbaycan bu konuda çok pragmatik bir tutum sergiliyor. Çünkü AB'nin bizleri hiçbir zaman üye olarak almayacağını iyi biliyoruz. Bunun sebepleri de bellidir." dedi.

Azerbaycan'ın sanal değil, gerçek bir dünyanın parçası olduğunu vurgulayan Aliyev, "Azerbaycan neden alınmayacağı kapıyı çalsın? Neden ev sahibini rahatsız edelim ve bir nevi kendimizi utandıralım ki? Bu amacı edinmeden, ilişkileri geliştirme rotasını seçtik." diye konuştu.

AP'nin Azerbaycan karşıtı tutum sergilediğini belirten Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, şunları kaydetti:

"AB Komisyonu ile görüşmelerde Avrupa'ya doğal gaz ihracatı ile ticaretin boyutu ve yatırımların artırılmasını görüşüyoruz. Oysa AP, sorumsuz insanlar topluluğuna benzemeye başladı. Hatta orada bazıları tam bir manyak gibi davranarak Azerbaycan karşıtı açıklamalarda adeta normal psikolojinin sınırlarını zorluyorlar. Şu an azami düzeyde diplomatik ifadeler kullanmaya çalışıyorum."

AP'de 10'dan fazla Azerbaycan karşıtı belgenin onaylandığını belirten Aliyev, "Aslında sayıları hiç önemli değil. Üzücü bir durum. Aslında AB'nin tüm üyeleri böyle bir tutum içinde değiller." ifadelerini kullandı.

İlham Aliyev, Fransa ve Hindistan'ın Ermenistan'a silah satarak, ateşe körükle gittiklerini belirterek "Ermenistan söz konusu silahlarla Karabağ'ı tekrar işgal edebileceğini düşünebilir. Ben, şu an silahların kalitesinden konuşmuyorum bile. Ancak Ermeni ordusu en modern silahlarla donatılsa bile savaşı kazananın insanlar ve onların ruhu olduğunu unutmamalılar. Ermenistan 2. Karabağ Savaşı döneminde 12 bin asker kaçağının olduğunu duyurmuştu. Yani onlar Azerbaycan karşısında duramazlar." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

Güney Kafkasya İlham Aliyev Azerbaycan Washington Avrupa Birliği Diplomasi Dış Politika Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KOPENHAG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Kopenhag vs Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda, CANLI, şifresiz izleme linki! KYK BURS-KREDİ NE ZAMAN YATACAK T.C. YE GÖRE 2023? İlk defa KYK bursu alanlar ne zaman alacak 2023? İhsan Baştürk kimdir? Yargıtay 8. Ceza Daire Başkanı İhsan Baştürk kaç yaşında, nereli? Doç. Dr. İhsan Baştürk biyografisi! Oktay Derelioğlu sağlık durumu nasıl, iyileşti mi, nerede? Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu saldırı sonrası sağlık durumu nasıl oldu? Behzat Ç. 2. sezon ne zaman başlayacak? Behzat Ç. Çekiç ve Gül yeni bölüm hangi tarihte yayınlanacak? Türkiye enflasyon ne zaman düşecek? Enflasyon 2024'de ne olacak, ne kadar artacak? Enflasyon ne zaman tek haneye düşecek? Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? ZTK maçları nereden izlenir? Mesut Yar Sözcü Tv'den neden ayrıldı? Sabahın Sözcüsü Mesut Yar yok mu, neden yok? Mesut Yar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mesut Yar hangi partiden aday ve nereye aday oldu? Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı ne zaman? Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? SINIF ANNESİ UYGULAMASI KALDIRILDI MI? Okullarda 'Sınıf Annesi' yasaklandı mı, neden kaldırılıyor? MEB 'Sınıf Annesi' açıklaması nedir? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (139. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Şahane Hayatım YENİ BÖLÜM (6. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Seçil Erzan'ın maaşı ne kadar, kaç TL? Seçil Erzan kaç para maaş alıyor? Benim Güzel Ailem 22. BÖLÜM ne zaman? Benim Güzel Ailem yeni bölüm (Final) ne zaman, fragman yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title