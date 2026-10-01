Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, CICA Medya Forumu'nda medyada güven vurgusu yaptı

Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) Medya Forumu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, "Kutuplaşmış Dünyada Medya Aracılığıyla Güven İnşası" temasıyla başkent Bakü'de düzenlenen CICA Medya Forumu'nun açılışında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yazılı mesajını okudu.

Aliyev mesajında, Asya kıtasının yüzde 90'ını kapsayan ve 28 üye ülkeyi bir araya getiren CICA'nın, bölgedeki barış, güvenlik ve istikrara katkıda bulunan ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek amacıyla üye ülkeler arasında karşılıklı güven ve işbirliğini güçlendirmeye yardımcı olan önemli ve benzersiz bir diyalog platformu olarak kabul edildiğini belirtti.

Son iki yıldır bu örgütün başkanlığını yürüten Azerbaycan'ın, karşılıklı güven artırıcı tedbirlerin ilerletilmesinde kararlılık ve tutarlılık sergilediğini ifade eden Aliyev, CICA'nın kurumsal kapasitelerini güçlendirmek, geniş kapsamlı pratik ortak faaliyetleri genişletmek ve bu örgütün uluslararası ilişkiler sistemindeki rolünü daha da artırmak için hiçbir çabadan kaçınılmadığını vurguladı.

Aliyev, CICA başkanlığı süresince Bakü'de düzenlenen üst düzey toplantılar ile düşünce kuruluşları, uzmanlar, iş dünyası ve gençler arasında organize edilen çeşitli etkinliklerin, karşılıklı bağların yoğunlaşmasına katkıda bulunarak Azerbaycan'ın diyalog ve çok taraflı işbirliğinin itici gücü olarak konumunu daha da pekiştirdiğini belirterek şunları kaydetti:

"CICA Zirvesi'nin arifesinde, CICA çerçevesinde Azerbaycan'ın girişimiyle Bakü'de düzenlenecek olan ilk Medya Forumu'nun düzenlenmesi, başkanlığımız döneminde üye devletlerle ortaklaşa yürüttüğümüz faaliyetlere ve uluslararası sahnede kuruluşumuzun üstlendiği önemli role daha fazla dikkat çekmek açısından özel bir öneme sahiptir."

"CICA pratik işbirliğinin önünü açmıştır"

"Kutuplaşmış Dünyada Medya Aracılığıyla Güven İnşası" konulu Forum'un, bilgi ve iletişim alanının güven oluşturmada önemli ve ayrılmaz bir parça olduğunu vurgulamak için değerli bir fırsat olduğunun altını çizen Aliyev, medyanın, yalnızca bilgi paylaşımı için geniş bir platform olarak değil, aynı zamanda kamu diplomasisi, karşılıklı anlayış ve bölgesel işbirliğinin önemli bir aracı olarak da görülmesi gerektiğini belirtti.

Aliyev, Azerbaycan'ın CICA bünyesinde medya ve iletişim alanının geliştirilmesine, üye devletler arasında medya alanında ikili ve çok taraflı işbirliğinin genişletilmesine ve bilgi alışverişi mekanizmalarının iyileştirilmesine özel önem verdiğini vurgulayarak, "Son yıllarda çeşitli medya kurumları arasında kurulan ortaklık bağları, CICA üye devletlerinden medya temsilcilerinin Azerbaycan'ın ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası medya etkinliklerine katılımı da dahil olmak üzere, bu alanda pratik işbirliğinin önünü açmıştır." ifadesini kullandı.

Dünyanın, hızla değişen jeopolitik gerçeklikler, artan güvenlik sorunları ve medya ortamındaki köklü dönüşümlerle karmaşık bir dönemden geçtiğine dikkati çeken Aliyev, farklı çıkarların ve vizyonların çatıştığı dijital çağda, yayılan her türlü bilginin, toplumlar ve ülkeler arasındaki ilişkileri etkileme potansiyeline sahip olduğunu kaydetti.

İlham Aliyev, gelişen olayları aktaran ve haberleri topluma ulaştıran medyanın, kamuoyunun oluşumunu, karşılıklı güveni ve anlayışı etkileyebilecek bir güç olmakla birlikte, diyalog ve işbirliği fırsatlarını da şekillendirebileceğine dikkati çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"Yanlış bilgilerin yaygın bir şekilde yayılması ve yapay zeka teknolojileri kullanılarak sahte bilgi ve materyallerin üretilmesi, kamuoyunun güvenini doğrudan etkilemektedir. Özellikle sosyal medyanın ve dijital platformların rolünün hızla genişlediği bir dönemde, medyanın hesap verebilirliği ve üstlendiği sorumluluk giderek daha önemli hale gelmektedir. Tüm bunlar, medya kurumlarına profesyonellik ve tarafsızlık açısından daha katı gereklilikler getirirken bilgi alanında ortak bir sorumluluk bilincinin oluşturulmasını da zorunlu kılmaktadır."

Bu bağlamda, CICA Medya Forumu'nun, medya işbirliğini yeni içerik ve alanlarla zenginleştirecek unutulmaz bir etkinlik olduğunu ifade eden Aliyev, "Dost ülkelerin saygın medya temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen bu Forum'un, CICA bölgesinde medya etkileşiminin geliştirilmesi, ortak projelerin hayata geçirilmesi ve adil, etkili ve esnek bir iletişimin kurulması konusunda deneyim paylaşımına katkıda bulunacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

CICA gibi devletler arası işbirliği mekanizmalarının önemi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş de forum kapsamında düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, karşı karşıya kalınan pek çok küresel sınamanın getirdiği zorluklar ve doğurduğu belirsizlik ortamının, uluslararası ilişkilerde çok taraflı yapılara duyulan güvenin zedelenmesine yol açtığını belirtti.

Bu nedenle CICA gibi çok taraflı kuruluşların öneminin arttığını kaydeden Daniş, "Zira günümüzde hiçbir mesele bir tek devletin iradesiyle çözülememektedir. İnsanlığın karşılaştığı sorunların çözümünde CICA gibi devletler arası işbirliği mekanizmalarından daha etkin şekilde yararlanılması büyük önem arz etmektedir." dedi.

Daniş, Türkiye'nin bu kapsamda yirmi yılı aşkın süredir konferans faaliyetlerine aktif katkı sağladığını dile getirerek Türkiye'nin CICA Azerbaycan Dönem Başkanlığı tarafından "Daha Güçlü Bir CICA: Asya'da Bağlantısallık, Dijitalleşme ve Sürdürülebilir Büyüme" temasıyla düzenlenen etkinlikleri desteklediğinin ve aktif katılım gösterdiğinin altını çizdi.

Türkiye'nin, Asya'nın en kapsamlı çok taraflı bölgesel güvenlik işbirliği platformu olan CICA'nın tam teşekküllü bir uluslararası teşkilata dönüştürülmesini desteklediğini vurgulayan Daniş, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede, önceki dönem başkanı Kazakistan tarafından başlatılan ve halihazırdaki dönem başkanı Azerbaycan tarafından yürütülmekte olan çabaları takdirle karşılamaktayız. Üye devletler arasında Güven Artırıcı Önlemler kültürünün yerleştirilmesi, CICA'nın temel yapıtaşlarından biri olmuştur. CICA üyeleri arasındaki karşılıklı güven ve diyaloğu pekiştirmesi hedeflenen güven artırıcı önlemlerin, karşı karşıya olduğumuz pek çok zorluğun aşılmasında hepimize rehberlik edeceğine inanıyoruz."

'Dijital Vatan' ve 'Siber Vatan' vizyonu

Daniş, "Güvenliğin artık yalnızca fiziki sınırlarımızla sınırlı kalmadığı, dijital mecraların ve siber uzayın da egemenlik alanımızın bir parçası haline geldiği bir çağda yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz, bu yeni tehdit ortamına karşılık 'Dijital Vatan' ve 'Siber Vatan' vizyonunu geliştirmiştir." ifadelerini kullandı.

Dijital vatan anlayışının yalnızca teknik bir altyapı koruması değil, toplumların hakikate erişimini ve toplumsal huzuru hedef alan manipülasyon ve dezenformasyon girişimlerine karşı kurumsal ve toplumsal bir dayanıklılık inşa etme iradesi olduğunu kaydeden Daniş, şunları kaydetti:

"Kriz ve dezenformasyon anlarında doğru, şeffaf ve güvenilir kurumsal söylemin ne denli hayati olduğunu bugün çok daha net görüyoruz. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın yürüttüğü stratejik iletişim faaliyetleri, dezenformasyonla mücadelede bize hem ulusal hem uluslararası düzeyde yol göstermektedir. İletişim Başkanlığımızın bu alandaki rolü, yalnızca kriz anlarında doğru bilgiyi ulaştırmakla sınırlı değildir, aynı başkanlık, ülkemizin insani diplomasi vizyonunu da uluslararası kamuoyuyla paylaşmaktadır."

Kaynak: AA