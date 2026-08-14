Doruk Madencilik işçilerinin alacakları TBMM gündeminde

(ANKARA) - CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Doruk Madencilik işçilerinin haklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a "Yıldızlar SSS Holding ve Doruk Madencilik bünyesinde çalışan işçilerin SGK kayıtları ve yargı dosyaları dikkate alındığında; ödenmeyen toplam kıdem, ihbar, maaş ve mesai alacaklarının güncel tutarı net olarak ne kadardır" diye sordu.

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik işçilerinin durumunu soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Bankoğlu, şunları kaydetti:

"BAKANLIKLAR AYLARDIR İŞÇİLERİ OYALAYIP USULSÜZLÜKLERE GÖZ YUMUYOR"

"Eskişehir Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik işçileri aylardır alın terlerinin karşılığı olan maaşlarını alamamakta; emeklilik, kıdem, ihbar tazminatları ve özlük hakları açıkça gasp edilmektedir. Yerin yüzlerce metre altında, her an ölümle burun buruna çalışan madenciler, iktidar ve holding eliyle bile isteye açlığa ve sefalete sürüklenmiştir. Yandaş holdinglerin milyarlık vergi borçlarını bir kalemde silmekten, onlara yeni teşvikler ve imtiyazlar yağdırmaktan çekinmeyen Saray iktidarı; sıra madencinin alacağına, işçinin evine götüreceği ekmeğe gelince kafasını kuma gömmektedir. Ayrıca Bakan, kamuoyu önünde ve basına yansıyan açıklamalarında açıkça 'İşçilerin haklarını ödemeyen, hak ihlali yapan bu şirketlere bir daha asla ruhsat verilmeyecek, imtiyaz tanınmayacak!' diyerek söz vermiştir. Ancak bugün geldiğimiz noktada Sayın Bakan verdiği bu açık sözün arkasında durmayarak, adelta devletin itibarını ve güvenilirliğini yerle bir etmektedir. Devletin itibarı, vatandaşın gözündeki güven duygusu, adaletin tesisi ve verilen sözlerin tutulmasıyla korunur ve güçlenir. Devletin varlık sebeplerinden biri, hak arayan zayıfın yanında durmak ve mağduriyetleri gidermektir. Adı geçen holding tabela oyunlarıyla sorumluluktan kaçarken, Bakanlıklar ise aylardır işçileri oyalamakta, bu usulsüzlüklere ve hukuksuzluklara açıkça göz yummaktadır.

"ANKARA VALİLİĞİ DEVLETİN DEĞİL, YANDAŞ HOLDİNGİN MUHAFIZLIĞINI YAPIYOR"

Alın terinin karşılığını almak için Ankara'ya yürümek isteyen madencilere barikat kuran, sokakları kapatan ve alelacele eylem yasağı getiren Ankara Valiliği, kamu düzenini değil, yandaş holding patronlarının muhafızlığını yapmaktadır. Anayasa'nın 34'üncü maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını ve sendikal hakları ayaklar altına alarak emekçinin sesini boğmaya çalışan bu yasakçı zihniyeti şiddetle kınıyoruz. Bugün Türkiye'de gerçek toplumsal barış, işçilerin devlet sopasıyla haklarının yenildiği, Bir kg et almanın lüks hale geldiği, adalet aramaktan umudunu yitiren milyonların, işsiz gençlerin sönen hayallerinin, siftahsız kepenk kapatan esnafların, hayata küstürülen emeklilerin ve çetelerin eline düşen çocukların bu sömürü düzeninden kurtuluşuyla mümkün olacaktır."

BAKANLARA İKİ AYRI SORU ÖNERGESİ

Bankoğlu, Bakan Bayraktar ve Bakan Işıkhan'a şu soruları yöneltti:

"Bakan'ın,'Hak ihlali yapan, işçi alacaklarını ödemeyen şirketlere yeni ruhsat ve imtiyaz verilmeyecektir' yönündeki açık beyanlarına rağmen; Yıldızlar SSS Holding'e ve ilişkili tüzel kişiliklere MAPEG tarafından 2023, 2024, 2025 ve 2026 yıllarında yeni maden ruhsatı verilmiş midir? Ruhsat devri, birleştirilmesi veya saha genişletme işlemi yapılmış mıdır? Yapıldıysa bu çelişkinin ve verilen imtiyazların gerekçesi nedir? Yıldızlar SSS Holding ve Doruk Madencilik bünyesinde çalışan işçilerin SGK kayıtları ve yargı dosyaları dikkate alındığında; ödenmeyen toplam kıdem, ihbar, maaş ve mesai alacaklarının güncel tutarı net olarak ne kadardır? İşçi alacaklarının tahsili amacıyla holdingin mal varlıklarına, banka hesaplarına veya kamudaki hak edişlerine ihtiyati tedbir uygulanmış mıdır?

"ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK'TAKİ KÖMÜR SAHASI RUHSATININ TAMAMEN İPTAL EDİLMEME GEREKÇESİ NEDİR?"

3213 sayılı Maden Kanunu'nun 29'uncu maddesi ve ilgili rödovans sözleşmesi hükümleri uyarınca, işçi haklarını sistematik olarak ihlal eden ve çalışma barışını bozan bu işletmenin Eskişehir Mihalıççık'taki kömür sahası ruhsatının tamamen iptal edilmeme gerekçesi nedir? Şirketin kamuya olan yükümlülükleri ile işçi tazminatlarını ödememek adına sürekli tabela, unvan ve kapsam değişikliğine gittiği yönündeki muvazaalı yapı iddiaları denetlenmiş midir? Sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulmuş mudur? Bakanlıklar bünyesinde söz konusu şirkete ödenmesi gereken herhangi bir kamu ihalesi, enerji alım garantisi veya fon aktarımı var mıdır? Var ise bu tutarların doğrudan mağdur işçilerin alacaklarına aktarılması amacıyla icra daireleriyle ortak bir protokol yapılması planlanmakta mıdır?"

Kaynak: ANKA