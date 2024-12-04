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Aysel Hanlarkızı'nın Şiir Kitapları Türkiye'de Tanıtıldı

Aysel Hanlarkızı'nın Şiir Kitapları Türkiye'de Tanıtıldı
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Azerbaycanlı şair Aysel Hanlarkızı'nın 'Pencereme Güneş Çek' ve 'Sen Geldin' adlı kitaplarının imza günü, Türk Edebiyatı Vakfı'nda gerçekleştirildi. Türk dünyasında kültürel yakınlaşmanın önemine vurgu yapıldı.

Azerbaycanlı şair Aysel Hanlarkızı'nın "Pencereme Güneş Çek" ve "Sen Geldin" isimli kitaplarının imza günü Türk Edebiyatı Vakfı'nın Sultanahmet'teki merkezinde gerçekleştirildi.

Türk Edebiyatı Dergisi Genel Yayın Yönetmeni İmdat Avşar, etkinlik öncesinde AA muhabirine, Türk dünyasındaki ülkeler arasında son yıllarda büyük bir yakınlaşma olduğunu, ortaya çıkan bu yakınlığın özellikle kültürel alandaki çalışmalarla desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Avşar, Türk dünyasında üretilen edebi çalışmaların dolaşıma girmesi ve "ortak bir okuyucu kitlesi"yle buluşması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Kazak, Türkmen, Özbek, Azerbaycan edebiyatında üretilen metinlerin Türkçeye tercüme edilerek ortak bir dilin içinde yaygınlaşması çok önemli bir kültürel adımdır. Bu çerçevede bir kültür, edebiyat ve dil köprüsü inşa etmek gerekiyor. Aysel Hanlarkızı'nın şiir kitaplarını, Türkiye Türkçesine çevrilerek yayımlanması ve Türk okuyucusuna sunulması, ortak bir payda üretme noktasında önemli bir çalışmadır."

Hanlarkızı'nın genç kuşak Azerbaycan şairlerinden olduğunu dile getiren Avşar, "O, anne yüreği ve kadın hassasiyetiyle ürünlerine veren geleneksel çizgiye bağlı bir şairdir. Hanlarkızı hem Azerbaycan hem Türkiye'de hece ölçüsüne dayalı geleneksel şiir işçiliğine ait ürünler ortaya koyuyor." şeklinde konuştu.

"Yıkıcı olmayan, yenilikçi ve sağduyulu bir sesi temsil ediyor"

Türk Edebiyatı Dergisi Yazı İşleri Müdürü Enver Uğur Akyol da Hanlarkızı'nın kadını merkeze alan bir bakış açısıyla şiirler yazdığını vurgulayarak, "Bu durum şairin, sıklıkla karşılaştığımız 'aşık-maşuk' ikiliği üzerinden konumlanan kadın algısından ziyade başat ve belirleyici bir anlatıcı olarak kadının ele alındığını bize söylüyor. Hanlarkızı'nın şiirlerini okurken farklı katmanlarda ortaya çıkan bir kadın hassasiyetini görmek mümkündür." diye konuştu.

Şairin iki kitabının Türkçeye çevrildiğini aktaran Akyol, "Şair olgunluğunu gelenekle modernlik arasındaki dengeyi koruyabilmesiyle de bizlere gösteriyor. Azerbaycan da Türkiye gibi özellikle gelenekle modernliğin çatışmasını yaşamış bir ülkedir. Aysel Hanlarkızı, gelenekle modernliğin çatışmasında yıkıcı olmayan, yenilikçi ve sağduyulu bir sesi temsil ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Beni etkileyen ve bende iz bırakan konulara yer vermeye çalıştım"

Şair Aysel Hanlarkızı ise Azerbaycanlı bir şair olarak kitaplarının Türkiye Türkçesine tercüme edilmesinden dolayı son derece mutlu olduğunu ifade etti.

Hanlarkızı, Türkçenin Türk devletlerinin ortak iletişim dil olduğunu hatırlatarak, "Şiirlerimin Türk dilini bilen birçok ülkenin okuyucularıyla buluşmasından dolayı onur duyuyorum. Onların kitaplarımı okuyup beni tanıyacak olmaları son derece heyecan verici. Şiirlerimde beni etkileyen ve bende iz bırakan konulara yer vermeye çalıştım. İnşallah bu duygularla yazılmış şiirler, onlar için de benzeri halleri üretir ve harekete geçirir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ümit Aksoy - Güncel
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