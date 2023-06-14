Ayşegül'ü öldüren eski eş için ağırlaştırılmış müebbet talebi

Olay, 12 Şubat'ta Hüsnü Karakaş Mahallesi 3560 Sokak'ta meydana geldi. Antalya Havalimanı'nda bilet satışı yapan Ayşegül Şimşek, iş dönüşü servis aracından indiği sırada, hakkında uzaklaştırma kararı verilen eski eşi Erhan Onur Eldemir ile karşılaştı. İddiaya göre; bir süre bağırıp, hakaret eden Eldemir, yanında taşıdığı bıçakla Şimşek'i bıçaklayarak yaraladı. Şimşek, hastanede hayatını kaybetti. Kaçan Eldemir ise teslim oldu, ardından tutuklandı.

Ayşegül Şimşek'in annesi Gülay Şimşek de torununun her gün ağladığını belirterek, "Torunum 'Annemi getirin' diyor. Bunu hak etmedik. Doğum yaptığından beri onun çocuğuna baktım. 7 senedir bakıyorum. Bundan sonra da bakarım. Böyle yapmaya hakkı yoktu. Öldürülmesi mi lazımdı? Kadınlar ölmesin, çocuklar yetim kalmasın. Ocaklar sönmesin. Benim içim fokur fokur kaynıyor, yanardağ gibi. Her gün ağlamaktan gözlerim kör oldu" dedi. (DHA)