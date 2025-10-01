Ayşe Barım ikinci kez hakim karşısına çıkıyor: 30 yıla kadar hapis istemi
Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olayların planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla yargılanan menajer Ayşe Barım'ın 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan yargılandığı davanın ikinci duruşması görülecek. Barım, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Saryı'nda bulunan 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıkacak. Ayşe Barım hakkında 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Duruşma öncesi Halit Ergenç, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu, Şükran Ovalı'nın da aralarında bulunduğu pek çok oyuncu destek için geldi.
YOĞUNLUK NEDENİYLE İKİNCİ SALON
Duruşmaya ilginin yüksek olması üzerine, küçük kalan duruşma salonunun yanı sıra izleyiciler için ikinci bir salon açıldı. Bu salonda davayı takip edenler, ekranlar aracılığıyla duruşmayı izleyebilecek.