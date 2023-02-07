Aylin Nazlıaka, Depremden Etkilenen Gaziantep'te... "Buradaki Vatandaşlarımızı Deprem Değil Tedbirsizlik, Denetimsizlik Öldürdü"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve CHP milletvekillerinden oluşan heyet, depremden etkilenen Gaziantep’i ziyaret etti. Nazlıaka, Nurdağı’nda ciddi bir iletişim ve gıda sorunu olduğunun altını çizerek, “Buradaki vatandaşlarımızı deprem değil tedbirsizlik, denetimsizlik öldürdü. Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu gerçekliğine rağmen hiçbir tedbir alınmamasını ve böylesine vatandaşlarımızın kendisini çaresiz hissetmesini asla ve asla kabul etmiyoruz” dedi. CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya ise “Şu anda yüzlerce, binlerce insan evsiz barksız. Hemen hemen Nurdağı’nda hiçbir binaya, hiçbir eve girilemeyecek durumda. Devlet elini mutlaka buraya daha çabuk uzatmalı” diye konuştu.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve CHP milletvekillerinden oluşan heyet, depremden etkilenen Gaziantep'i ziyaret etti. Nazlıaka, Nurdağı'nda ciddi bir iletişim ve gıda sorunu olduğunun altını çizerek, "Buradaki vatandaşlarımızı deprem değil tedbirsizlik, denetimsizlik öldürdü. Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçekliğine rağmen hiçbir tedbir alınmamasını ve böylesine vatandaşlarımızın kendisini çaresiz hissetmesini asla ve asla kabul etmiyoruz" dedi. CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya ise "Şu anda yüzlerce, binlerce insan evsiz barksız. Hemen hemen Nurdağı'nda hiçbir binaya, hiçbir eve girilemeyecek durumda. Devlet elini mutlaka buraya daha çabuk uzatmalı" diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta dün meydana gelen 2 depremin ardından CHP'li milletvekilleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile depremlerden şiddetli şekilde etkilenen 10 ile giderek, incelemelerde bulundu.

Gaziantep Koordinasyon sorumlusu olan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da Nurdağı ilçesine gitti. CHP'li Nazlıaka, Nurdağı'ndaki arama kurtarma faaliyetlerine katıldıktan sonra; CHP Gaziantep Milletvekilleri Bayram Yılmazkaya, İrfan Kaplan, İl Başkanı Neşet Uçar, İl Kadın Kolu Başkanı Cemile Şevran ve Nurdağı İlçe Başkanı Fatih Dinç ile açıklama yaptı.

Nazlıaka, şunları dile getirdi:

"BURADAKİ VATANDAŞLARIMIZI DEPREM DEĞİL TEDBİRSİZLİK, DENETİMSİZLİK ÖLDÜRDÜ"

"Buranın çok yoğun talepleri var. Gönüllü kadroların varlığına teşekkür ediyorlar ancak profesyonel kurtarma ekibinin olmazsa olmaz olduğunu söylüyorlar. Hala canlarımız göçük altında. En az 300 binanın yerle bir olduğunu, resmi olmayan bir bilgi olduğunu söylediler. Hala biliyoruz ki göçük altındaki canlarımızın kurtarılması için tam teçhizatlı kadrolara ihtiyaç var. Burada bir iletişim sorunu var, hiçbir şekilde birbirimizle iletişim kuramıyoruz, internet çalışmıyor. Sabah Bakan Murat Kurum ve eski bakan Abdülhamit Gül'ün de var olduğu bir komite ile bir toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantıda mobil internet sorunu, iletişim sorunu tamamen çözülecek denildi, ancak hala çözülmüş değil. Ciddi anlamda gıda ihtiyacı var. Burada şu anda elektrik yok, elektrik olmadığı için su da yok, doğalgaz yok, doğalgaz olmadığı için ekmek bile üretilemiyor. Ciddi anlamda bir gıda ihtiyacı var. 40 bin nüfuslu bir yerden bahsediyoruz. CHP'li belediyeler hızla buraya tırlar gönderiyorlar, biz de bu tırların AFAD'ı da atlamadan hızla dağıtımını gerçekleştireceğiz. Buradaki vatandaşlarımızın bundan sonraki süreçte de yanında olmaya devam edeceğiz. Bir kez daha depreme lanet olsun, en fazla da depreme yönelik önlem almayanlara lanet olsun diyoruz. Buradaki vatandaşlarımızı deprem değil tedbirsizlik, denetimsizlik öldürdü. Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçekliğine rağmen hiçbir tedbir alınmamasını ve böylesine vatandaşlarımızın kendisini çaresiz hissetmesini asla ve asla kabul etmiyoruz. Biz hep onların yanlarında olacağız."

Bayram Yılmazkaya da şunları söyledi:

"HEMEN HEMEN NURDAĞI'NDA HİÇBİR BİNAYA, HİÇBİR EVE GİRİLEMEYECEK DURUMDA"

"Nurdağımız çöktü maalesef. Gaziantep'in genelinde hissedilen en ağır zayiatın olduğu bölge Nurdağı ve İslahiye ilçesi oldu. İnsanlar feryat içinde, göçüklerin altında insanlarımız hala çıkarılamadı. Evet devlet bir şekilde elini uzatmaya çalıştı ama hala çalışmalar yeterince değil. Antep çok kötü bir durumda, dün geceden beri depremi bire bir yaşayan insanlarız. İkinci artçı deprem bu bölgeyi daha çok etkilemiş çünkü ilk depremde sarsılan binalar ikincide daha kötü yıkılış. Şu anda yüzlerce, binlerce insan evsiz barksız. Hemen hemen Nurdağı'nda hiçbir binaya, hiçbir eve girilemeyecek durumda. Devlet elini mutlaka buraya daha çabuk uzatmalı."