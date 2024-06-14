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Aydın'da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü'ne düştü

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Aydın'ın Didim ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden Türk Hava Kurumu'na ait CL-215 tipi yangın söndürme uçağı, Bafa Gölü'ne düştü. Ekipler hızla müdahale ettiği olayda, göle düşen uçaktaki 3 mürettebatı kurtardı. Kazaya ilişkin Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Uçakta görev yapan üç personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır." ifadelerini kullandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan orman yangınına havadan müdahale eden bir uçak, Bafa Gölü'ne düştü. Uçaktaki 3 kişilik mürettebat, ekipler tarafından kurtarıldı.

Aydın'da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü'ne düştü

Akyeniköy Mahallesi Dalyan mevkiindeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

Aydın'da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü'ne düştü

YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI GÖLE DÜŞTÜ

Yangına müdahale eden Türk Hava Kurumu'na ait CL-215 tipi yangın söndürme uçağı, henüz bilinmeyen bir nedenle Bafa Gölü'ne düştü. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle uçaktaki 3 mürettebat kısa sürede kurtarıldı.

Aydın'da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü'ne düştü

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA: ÜÇ MÜRETTEBATIMIZ SAĞLIKLI ŞEKİLDE KURTARILDI

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Aydın Didim'de meydana gelen orman yangınına müdahale etmek için çalışmalarını yürüten Orman Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan Türk Hava Kurumu'na ait CL-215 tipi yangın söndürme uçağı Bafa Gölü'nde henüz bilinmeyen nedenle kırıma uğramıştır. Uçakta görev yapan üç personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır. Fedakâr mürettebatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, orman yangınlarıyla mücadele eden Orman Teşkilatımıza, destek veren bütün kurumlarımıza ve personellerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Aydın'da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü'ne düştü

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel

Orman Yangını Didim Aydın Bafa Yerel Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

JokerAllame:

Yine nereye otel dikecekler Allah bilir alıştık artık :)

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52
yanıtYanıtla
ÖNDER ÖNCÜ:

dostum buraları bilmiyorsun anlasilan can gidiyor sen hala komplo teorileri peşindesin ne oteli ayiptir

yanıt53
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JokerAllame:

ben direkt turizm içindeyim dostum o oteller nasıl yapılıyor öğrensen dudağın uçuklar

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Goethegitme:

Oteli oraya ağacları sana diktirelim,ya da dikelim,şeklini ayarla

yanıt4
yanıt1
Mehmet Kılıç:

bu yangınlarda nedense hep tatil yapılacak yerlerde cikio

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yanıtYanıtla
Zafer yılmaz :

Covid öncesinde bu orman yangınları yokken, son 3 yıldır sürekli bu orman yangınların çıkmasının gerçek sebeplerini araştırmayan TBMM ye sahibiz. Herkes dilsiz ve sağır. Yok küresel ısınma kaynaklı, yok kendini bilmez insanların hatası vb.... geçelim bunları. o ormanda yaşayan canlıları unutmamak gerek. Son 3 yıldır yanan ormanların bugunku akibetini hiç bir haber mensubuda vatandaşlarla paylaşmamıştır.

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