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Aydın'da bir restoranda 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan patlamaya ilişkin 3 kişi tutuklandı

Güncel Haberler

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir restoranda 7 kişinin ölümü, 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan patlamaya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Tutuklananlar arasında restoran işletmecisi ile eşi ve tüp firmasının sahibi bulunuyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde dün ünlü bir dönerci zincirinin şubesinde tüp değişimi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada 7 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Aydın'da bir restoranda 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan patlamaya ilişkin 3 kişi tutuklandı

Patlamanın ardından Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişinin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Çalışanlardan N.A, savcılık ifadesinin ardından salıverilirken iş yeri sahibi L.Y, eşi F.Y, tüp bayisi sahibi A.B. ile iş yeri çalışanları Ş.G. ve Z.A, Nazilli Adliyesine sevk edildi.

Aydın'da bir restoranda 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan patlamaya ilişkin 3 kişi tutuklandı

"Taksirle öldürme ve yaralama" suçlamasıyla hakimliğe çıkarılan şüphelilerden restoran sahibi L.Y. ve eşi F.Y. ile tüp firması sahibi A.B. tutuklandı. Ş.G. ve Z.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın'da bir restoranda 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan patlamaya ilişkin 3 kişi tutuklandı

Yaralı oldukları bildirilen ve hastanede gözetim altında olan diğer 4 şüpheliden 3'ünün taburcu edilerek emniyete götürüldüğü, diğerinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Hisarcık Nazilli Aydın Güncel Haberler

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