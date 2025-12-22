Avusturya'da Müslümanları hedef gösteren İslam paylaşımı

Avusturya'da Başbakan Stocker'in partisi ÖVP'nin Müslümanlara yönelik "sıfır tolerans" paylaşımları siyasi krize yol açtı. Kışkırtıcı görsellere hükümet ortakları SPÖ ve NEOS'tan da tepki geldi. Avusturya'da kamuoyu araştırmalarına göre destek kaybeden Başbakan Christian Stocker'in partisi Avusturya Halk Partisi'nin (ÖVP) tartışma yaratan Müslümanlara yönelik paylaşımına tepkiler artıyor.

ÖVP'nin sosyal medya hesabından siyah bir zemin üzerine büyük kırmızı ve beyaz harflerle "İnsanların üçte ikisinin Müslümanlarla ortak yaşamı zor bulduğunu biliyor muydun?" sorusu yöneltilerek altına "null-toleranz.at" (sıfır tolerans) şeklinde bir link eklenip bir paylaşım yapılmıştı. Tolerans kelimesindeki "o" harfinin içine de "dur" anlamında bir kırmızı el emojisi eklenmişti.

İktidar partisi, bu paylaşımında AvusturyaUyum Fonu (ÖIF) adlı bir oluşumun araştırmasına atıfta bulunduğunu belirtiyor.

Bu paylaşımdan iki gün sonra da yine aynı formatta ve renklerde "Suç işlemenin bedeli sınır dışı" yazan ve yine büyük harflerle siyah zemin üzerine beyaz ve kırmızı büyük harflerle "Suç işleyen gider" paylaşımı yapılmış ve yine göçmenler hedef gösterilmişti.

ÖVP'nin son günlerde yoğunlaşan bu tür paylaşımları giderek daha fazla popülizme yöneldiği eleştirisini de beraberinde getirdi. Sadece muhalefet değil ÖVP ile iktidarda olan üçlü koalisyonun ortakları Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ve Yeni Avusturya ve Liberal Forum (NEOS) da Başbakan Stocker'in partisini eleştirdi.

Sosyal Demokrat Maliye Bakanı Markus Marterbauer kamuoyundan özür dileyerek "Biz böyle değiliz" şeklinde bir açıklama yaptı.

ÖVP eleştirileri geri çeviriyor

ÖVP'ye muhalefetin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarından eleştiriler geliyor. Tepkilerde bir dini grubun bu şekilde hedef alınmasının uyuma ve ortak yaşama olumlu değil, olumsuz yansıyacağına dikkat çekiliyor.

ÖVP'li İçişleri Bakanı Gerhard Karner ise eleştirilere karşı "Bu, dini bir cemaate yönelik bir eleştiri değil, bilimsel bir araştırmanın sonucu" diyerek partisini savundu.

Başbakan'ın partisi ÖVP, son dönemde kamuoyu desteğini artırmak amacıyla popülizme başvurmakla eleştiriliyor. Bu stratejinin hedefinin, sağ popülist Avusturya Özgürlük Partisi'ni (FPÖ) zayıflatmak amaçlı olduğu yorumları yapılsa da güncel bir anket bunun getirisi olmadığına işaret ediyor.

Ankete göre ırkçı ve aşırı sağcı, göç ve İslam karşıtı FPÖ yüzde 37 sempati değerine sahipken ÖVP yüzde 19'da kaldı.

KNA/ETO,HS