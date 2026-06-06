Dua Lipa düğün yüzünden kızdırdığı İtalyanlara servet ödedi

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa’nın İtalya’nın Sicilya bölgesindeki düğün kutlaması, şehirdeki iki büyük meydanın kapatılması nedeniyle yerel halkı ayağa kaldırdı.

Hafta sonu boyunca süren kutlamalar için Palermo şehrindeki meydanların barikatlarla kapatılmasına öfkelenen Sicilyalılar, ünlü yıldıza sert tepki gösterdi.

"Palermo Kiralık Değildir"

ProtestosuKutlamaların yapılacağı tarihi Piazza Croce dei Vespri ve komşu Piazza Sant’Anna meydanları, üç gün sürecek etkinlikler için tamamen kapatıldı.

Bu duruma tepki gösteren bölge sakinleri, meydanlara "Palermo kiralık değildir" ve "Bizim meydanımız sizin salonunuz değil" yazılı protesto afişleri astı. Polis ekipleri perşembe günü bu afişleri sökse de cuma sabahı tarihi duvarlarda yeni protesto grafitileri belirdi.

Mahalleliye Park Tazminatı Tepkilerin büyümesi üzerine 30 yaşındaki Dua Lipa, evlerin pencereleri doğrudan meydana bakan ve kapatılma nedeniyle park sorunu yaşayan mahalle sakinlerine toplam 5 bin sterlin (yaklaşık 210 bin TL) ödeme yaptı.

Bu jestin, kapatılan alanlar yüzünden mağdur olan yerel halkın gönlünü almak ve otopark krizini telafi etmek amacıyla yapıldığı öğrenildi.

Ancak meydanın merkezinde yer alan tarihi mermer bir sütunun üzerindeki eski ve küfürlü grafitilerin temizlenmemiş olması dikkat çekti.

Sürece yakın bir kaynak, "Bu durum, Dua Lipa’nın yakalamaya çalıştığı o masalsı ve büyüleyici aşk hikayesi havasıyla pek uyuşmuyor" yorumunu yaptı.

Geçtiğimiz hafta sonu Londra’da resmi olarak evlenen Dua Lipa ve 36 yaşındaki oyuncu eşi Callum Turner, kutlamalar için hafta içi İtalya’ya uçtu.

Çift ve aralarında ünlü şarkıcı Charli XCX ile müzik yapımcısı Mark Ronson’ın da bulunduğu davetliler, Palermo marinasına bakan 5 yıldızlı Villa Igiea otelinde konakladı.

Düğün partisine sırtı açık, boyundan bağlamalı ışıltılı bir elbiseyle katılan Dua Lipa ve rahat bir takım elbise tercih eden Callum Turner, alana giriş yaparken davetliler tarafından büyük bir coşku ve alkışlarla karşılandı.

Klasik İtalyan arabaları ve açık hava kokteyl barıyla süslenen meydanda polis, güvenlik önlemlerini sıkı tuttu.Meydandan uzaklaştırılan bir Palermo sakini polisin müdahalesine tepki göstererek, "Her şey biraz abartılı görünüyor.

Biz sadece Dua Lipa’yı görüp ona mutluluklar dilemek istemiştik" diyerek sitem etti.