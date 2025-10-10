Avukat Öktem'in Katili Suç Örgütü!

Şişli'de avukat Serdar Öktem'in yaşamını yitirdiği ve 9 şüphelinin tutuklandığı silahlı saldırıya ilişkin savcılığın sevk yazısında, Öktem'in öldürülmesinin Gündoğmuşlar ve Daltonlar suç örgütü tarafından gerçekleştirildiğinin değerlendirildiği ifade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında avukat Öktem'in Şişli Büyükdere Caddesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafikte beklediği sırada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 13 şüphelinin cumhuriyet savcılığındaki ifade verme işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden, aralarında 18 yaşından küçük 2 şüphelinin de bulunduğu 9'u tutuklanması, diğer 4'ü ise haklarında adli kontrol tedbiri uygulanması istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikte yeniden sorgulanan şüphelilerden 9'u tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Öte yandan, savcılığın 9 şüphelinin tutuklanmasına yönelik sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, "Suç örgütleri arasında suç işlemek amacıyla oluşturulan ittifaklar birlikte değerlendirildiğinde, Serdar Öktem'in öldürülmesi olayının, 'Casperlar', 'Çirkinler', 'Şirinler' ve 'Çingene Ümit' suç örgütünü hem hukuki, hem finansal anlamda zedelemek, hem de bilgi akışını kesmek amacıyla intikam ve zayıflatmak saikiyle, Siirtli Naci lakaplı Naci Yılmaz'ın finanse ettiği, silah ve uyuşturucu madde temini ile örgütlerin devamlılığını sağladığı Gündoğmuşlar ve Daltonlar suç örgütü tarafından yapıldığı değerlendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Öktem suç örgütlerinin hedefi haline geldi

Yazıda, bazı şüphelilerin avukatı olan Öktem'in, "Casperlar" ve "Çirkinler" suç örgütüne bilgi aktarımı ve paralarını aklama iddiasıyla, Daltonlar ve Gündoğmuşlar suç örgütü üyelerinin hedefi haline geldiği ifade edildi.

Daltonlar suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 12 Mayıs'ta Bakırköy'deki bir otelde çalışan Eren Ö'nün öldürülmesi olayında gözaltına alınan şüpheli Haydar Koç ve 18 yaşından küçük Selami Y'nin verdiği ifadelerde, savcı olarak bildikleri bir kişiye yönelik sözde örgüt yöneticisi Caner Koçer'in talimatı ile eylem hazırlığında olduklarını beyan ettikleri kaydedildi.

Yazıda, şüphelilerin tarifi üzerine yapılan araştırmalar ve teşhis işlemleri neticesinde hedefin savcı olmadığı, avukat Öktem olduğunun anlaşıldığı ve can güvenliği yönünden gereken tüm tedbirlerin alınması için yazışmalar yapıldığı anlatıldı.

Daltonlar suç örgütüne yönelik soruşturmalarda da şüphelilerin verdiği beyanlar ile gözaltındaki şüphelilerin ifadelerinde Öktem'e yönelik farklı tarihlerde birçok kez silahlı saldırı girişiminde bulunmayı planladıkları ifade edilen yazıda, Öktem'in ikamet ve iş yeri çevresinde alınan güvenlik tedbirleri sebebiyle eylem gerçekleştirmeden geri döndükleri yönünde beyanlarda bulundukları vurgulandı.

Yazıda, Daltonlar ve Gündoğmuşlar suç örgütlerinin birlikte hareket ederek 6 Ekim'de 07.50 ile 14.00 saatleri arasında Öktem'in ikameti çevresinde eyleme hazır şekilde bekledikleri, örgüt yöneticilerinden gelen talimat üzerine şüpheli Faruk Efe'nin kullandığı aracın şüphelilerin bulunduğu araca öncülük yaptığı ve Öktem'in iş yerinin bulunduğu yere gittikleri ifade edildi.

Her iki araçtaki 5 şüphelinin örgüt yöneticileriyle irtibatlı şekilde iş yeri adresi çevresinde keşif gözetleme faaliyetinde bulunmaya devam ettikleri kaydedilen yazıda şüpheli Efe'nin, Öktem'in iş yerinden ayrılmasını örgüt yöneticisine anlık aktardığı, örgüt yöneticilerinin diğer şüphelilere bu bilgiyi vererek eylem için harekete geçirdiği ve art arda Öktem'i takip etmeye başladıkları anlatıldı.

Yazıda, maktulün aracıyla trafikte ağır hareket etmesi ve kaçmak için hareket kabiliyetinin kalmaması üzerine şüpheli Semih Aydın'ın kullandığı aracın maktulün aracının yanında aralarında bir araç olacak şekilde durduğu, araçtan şüpheliler Sidar Öz ile Muhammet K'nın uzun namlulu, Ejder P. ve Cengizhan Ü'nün de tabancalar ile inerek maktulü sol ön cam kafa hizasından hedef alacak şekilde kurşunladıkları, ardından da indikleri araçla olay yerinden kaçarak Arnavutköy'e doğru hareket ettikleri belirtildi.

Şüphelilerin silahlarını, kullandıkları maske ve eldivenleri alarak yanlarında getirdikleri bir çantaya koydukları, kullandıkları cep telefonlarını da burada kırıp attıkları yazıda yer aldı.

Yazıda, şüphelilerin, Gündoğmuşlar suç örgütü üyesi olan yurtdışında firari Furkan Kalıma tarafından gönderilen şüpheli Samet Alperen Söğütlü'nün kullandığı ticari taksiyle gittikleri ormanlık alandan ayrıldıkları, akabinde ise kolluk kuvvetleri tarafından yakalandıkları kaydedildi.

Yazıda, "Şu ana kadar yapılan soruşturma işlemlerinde yukarıda detayları ile açıklandığı şekilde organize suç örgütlerinin maktule karşı beslediği husumet sonucunda eylemin gerçekleştirildiği değerlendirilmekte olup Cumhuriyet Başsavcılığımızca azmettiricilerin de yakalanması ve suç örgütünün olayda taşeron olarak kullanılıp kullanılmadığı hususuna yönelik de çok yönlü soruşturmamız devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Olay

Avukat Serdar Öktem, 6 Ekim'de otomobiliyle Şişli Büyükdere Caddesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafikte beklediği sırada uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmış, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, polisin olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silaha ait boş kovan bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada görgü tanıklarının beyanları, kamera görüntülerinden tespitler ve polis ekiplerinin iz takibine göre saldırıyı gerçekleştirdikleri değerlendirilen 5 şüpheli ile kaçmalarına yardım ettiği belirlenen bir zanlı olmak üzere 6 kişi yakalanmış, 2 şüphelinin 18 yaşından küçük olduğu anlaşılmıştı.

Olaydan sonra kaçtıkları Arnavutköy ilçesinde yakalanan zanlılara yönelik aramalarda suçta kullanılan 2 kalaşnikof ve 2 tabanca olmak üzere 4 silah, kar maskesi ve eldiven ele geçirilmişti.

Soruşturmaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada "İlk belirlemelere göre eylemin bir organize suç örgütünün maktule karşı beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir. Olayla ilgili soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, azmettiricilerinin bulunması ve organize suç örgütünün olayda taşeron olarak kullanılıp kullanılmadığının tespiti yönleri de dahil olmak üzere tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam edecektir." ifadelerine yer verilmişti.

Devam eden çalışmalarda saldırıyı gerçekleştiren zanlılarla irtibatı belirlenen ve suikastla ilişkili oldukları değerlendirilen 7 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Otopsi raporu

Adli Tıp Kurumunun ön otopsi raporunda Öktem'in kafa bölgesine isabet eden bir yaralanma ile yüzüne ve sol koluna isabet eden yaralanmalardan en az birinin ayrı ayrı tek başına öldürücü nitelikte olduğu belirtilmişti.

Raporda, Öktem'in ölümüne ilişkin, "Ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.