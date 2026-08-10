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Fenerbahçe'nin Sturm Graz kamp kadrosu açıklandı! 3 eksik var

Fenerbahçe'nin Sturm Graz kamp kadrosu açıklandı! 3 eksik var Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'nin Sturm Graz kamp kadrosu açıklandı! 3 eksik var
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Fenerbahçe'nin Sturm Graz'a konuk olacağı Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçının kamp kadrosu açıklandı. Fenerbahçe'nin Avusturya kafilesinde Oosterwolde ve Musaba sakatlıkları, Ederson ise hastalığı nedeniyle yer almadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Avusturya temsilcisi Sturm Graz'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

3 EKSİK VAR

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Avusturya kafilesinde Oosterwolde ve Musaba sakatlıkları, Ederson ise hastalığı nedeniyle yer almadı. 

Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Mert Günok, Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Milan Skriniar, Nathan Ake, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Fred, Marco Asensio, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Sidiki Cherif, Vedat Muric.

Kaynak: AA
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