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Aziz Yıldırım'dan Topuk Yaylası'na sürpriz baskın

Aziz Yıldırım'dan Topuk Yaylası'na sürpriz baskın
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürüyor. Başkan Aziz Yıldırım, sürpriz bir kararla Topuk Yaylası Tesisleri'ne gelerek takımı takip edecek.

  • Fenerbahçe, Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.
  • Kulüp başkanı Aziz Yıldırım, başkan vekili Barış Göktürk ve yönetici Özgür Peker ile birlikte Topuk Yaylası Tesisleri'ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

FENERBAHÇE'DE HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı öncesinde futbol direktörü Oğuz Çetin takımla bir araya geldi.

Teknik ekip ve oyuncular ile kısa süreli bir toplantı gerçekleştiren Çetin, daha sonra antrenmanın bir bölümünü saha kenarından takip etti. Salonda gerçekleştirilen core çalışmasının ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri yapan oyuncular, devamında 2 gruba ayrılarak dar alanda 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, dar alanda yapılan hücum oyunlarıyla noktalandı.

AZİZ YILDIRIM TESİSLERE GELDİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sürpriz bir kararla Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi. Yıldırım'ın yanında başkan vekili Barış Göktürk ve yöneticilerden Özgür Peker de yer aldı. Aziz Yıldırım'ın burada bir süre takımı izleyeceği belirtildi. 

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