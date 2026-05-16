Üst kattan atılan pet şişenin bilgisayarına verdiği zararı karşılamayan AVM'den şikayetçi oldu

ANTALYA'da bir alışveriş merkezinin (AVM) üst katından atılan pet su şişesi, zemin kattaki kafede oturan grafik tasarımcı Cem Yapa'nın (48) diz üstü bilgisayarına isabet etti. Bilgisayarı kullanılamaz hale gelen Yapa, 90 bin liraya varan zararı karşılamayan AVM yönetiminden şikayetçi olup, Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu.

Antalya'da geçen Ramazan Bayramı arifesinde bir AVM'ye giden Cem Yapa'nın diz üstü bilgisayarı, üst kattan atılan bir pet şişedeki suyun dökülmesi sonucu kullanılamaz hale geldi. Olay sonrası polis tarafından tutanak tutulurken, pet şişeyi atanın kimliği tespit edilemedi. Teknik incelemede cihazda ciddi onarım maliyeti ortaya çıkarken, AVM yönetimi ve sigorta şirketi zararı karşılamadı.

'8 YAŞLARINDAKİ BİR ÇOCUK OLDUĞU DEĞERLENDİRİLDİ'

Cem Yapa, "Bilgisayarım sıvı teması nedeniyle ciddi zarar gördü. Hemen müdahale etmeye çalıştım çünkü cihaz sıvı almıştı ve ekranında görüntü yoktu. İlk müdahaleyi yaptık ancak cihaz çalışmaz hale geldi. Daha sonra teknik servis tarafından incelendi ve ciddi tamir masrafı ortaya çıktı. Yapılan inceleme sonucunda, olaya sebep olan kişinin kimliği tespit edilemedi. Kamera kayıtlarından yaklaşık 8 yaşlarında bir çocuk olduğu değerlendirildi" dedi.

'MADDİ VE MESLEKİ MAĞDURİYET YAŞIYORUM'

İlk etapta şikayetçi olmadığını kaydeden Cem Yapa, "AVM yönetiminin bu mağduriyetimi gidereceğini umuyordum. Bu kapsamda AVM'nin sigortasına başvuruldu. Ancak sigorta sürecinde birçok eksiklik ve hata olduğunu gördüm. Cihaz fiziki olarak incelenmeden, yalnızca fotoğraflar ve servis raporu üzerinden değerlendirme yapıldı. Sonuç olarak sigorta, durumu kapsam dışı sayarak zararımı karşılamadı. Ben grafik tasarımcıyım ve serbest çalışıyorum. Söz konusu bilgisayar, işimi yürüttüğüm ve gelir elde ettiğim temel aracım. Bilgisayarımın kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle maddi ve mesleki mağduriyet yaşıyorum" diye konuştu.

'ŞU AN CİHAZIM ÇALIŞMIYOR'

Cihazının muadili bulunmadığını belirten Yapa, "Cihazımın fiyatı yaklaşık 190 bin lira. Teknik servis tarafından tamir masrafı, 80 ila 90 bin lira aralığında. Ekran ve anakartın değişmesi gerektiği, sıvı teması nedeniyle anakart üzerinde korozyon oluştuğu ifade edildi. Acil müdahale ile verilerimi kurtarabildim ancak cihaz şu an çalışmıyor. Sürecin devamında AVM yönetiminin çözüm üretmesini bekledim. Sonuç alamayınca önce CİMER'e, ardından Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdum" dedi.

'BU TÜR ALANLARDA KORUYUCU ÖNLEMLER ALINMASI ŞART'

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, AVM yönetiminin sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini söyledi. İbrahim Güllü, "Alışveriş merkezlerinde insanlar kafe ve restoranlarda oturup sohbet eder, işlerini yapar ve zamanlarını değerlendirmeye çalışır. Bu nedenle bu alanların güvenli olması son derece önemli. Güvenli bir ortam sağlamak ve insanların rahat bir şekilde vakit geçirmesini temin etmek, ilgili işletmenin ve AVM yönetiminin sorumluluğunda. Öncelikle su şişesini atan çocuk ve dolayısıyla çocuğun ailesi sorumludur. Bunun yanı sıra gerekli güvenlik önlemlerini almayan işletme ve AVM yönetimi, sorumluluk taşımaktadır. Daha önce üst katlardan gelebilecek tehlikelere karşı alanın kapatılması yönünde AVM yönetiminden talepte bulunulmuş ancak bu talep kabul edilmemiş. Bu nedenle olayda asıl sorumluluğun alışveriş merkezi yönetimine ait olduğu değerlendirilmektedir. Bu tür alanlarda koruyucu önlemler alınması şart. Güvenlik ağı veya benzeri koruyucu sistemlerin kurulması gerekir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı