Metrobüs kazası sonrası İmamoğlu sosyal medyanın gündeminde! Herkes aynı soruyu soruyor

Avcılar'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı ve 50 kişinin yaralandığı kaza sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gündem oldu. Kullanıcılar İmamoğlu'nun nerede olduğuna ilişkin paylaşımlarda bulunurken, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da İBB'ye tepki gösterdi.

Avcılar Şükrebey Metrobüs Durağı yakınlarında iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken kaza sonucu 50 kişi yaralanarak en yakın hastanelerde tedavi altına alındı.

VATANDAŞLAR YÜRÜYEREK DURAKLARA ULAŞTI

Kaza nedeniyle bir süre metrobüs yolu trafiğe kapatıldı, metrobüs seferleri durdu. Yolda bekleyen metrobüslerdeki vatandaşlar araçlardan inerek metrobüs yolundan yürüyüp duraklara ulaştı. Vatandaşların metrobüs yolundan yürüdüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

VALİ YERLİKAYA: 42 YARALI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, " Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasında maalesef 42 hemşehrimiz yaralandı. İl Sağlık Müdürlüğümüz ekiplerince yaralılarımız en yakın hastanelerimizde tedavi altına alındı. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. İstanbul'umuza geçmiş olsun" dedi.

BAKAN KOCA: 50 YARALI

Vali Yerlikaya'dan sonra son durumu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, "İstanbul Avcılar E5 Karayolunda 4 metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 50 kişi yaralanmıştır. Hastanelerimize nakledilen yaralıların tedavisi devam ediyor. Kazada yaralananlara ve İstanbul halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." dedi.

İMAMOĞLU, TWİTTER'DA GÜNDEM OLDU

Kaza sonrası bir açıklama yapmaması nedeniyle İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, İmamoğlu'nun nerede olduğunu sorarken, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise "İstanbul'da metrobüsler çok büyük bir kaza yaptı. Tüm seferler iptal edildi. 42 vatandaşımız yaralı, bazı vatandaşlarımızın durumu ise ağır. İstanbul Valiliğimiz ve AFAD çalışmaları bizzat takip ederken ortada ne İBB Başkanı ne de İBB var" dedi.

İste sosyal medyadan bazı paylaşımlar: