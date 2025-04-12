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Avcılar'da metrobüs kazası, çok sayıda yaralı var

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Avcılar'da durakta bekleyen metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı. İlk bilgilere göre kazada 10 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle seferler aksarken, metrobüs hattında araç ve yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da Söğütlüçeşme istikametinde seyir halindeki metrobüs, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri durağında bekleyen metrobüse arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

10 KİŞİ YARALANDI

Kazada ilk bilgilere göre 10 kişinin yaralandığı öğrenildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara müdahale ediyor. Kaza nedeniyle seferler aksarken, metrobüs hattında araç ve yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

Olay yerinden ilk görüntüler şöyle:


Avcılar'da metrobüs kazası, çok sayıda yaralı var

Avcılar'da metrobüs kazası, çok sayıda yaralı var

Avcılar'da metrobüs kazası, çok sayıda yaralı var

Avcılar'da metrobüs kazası, çok sayıda yaralı var

Avcılar'da metrobüs kazası, çok sayıda yaralı var

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Avcılar'da metrobüs kazası, çok sayıda yaralı var
Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOlgun Duran:

Arkadaşım şöför metrobüste diyor ki adam hayatında bırak metrobüsü minibüs kullanmamış getirdiler şöför yaptılar hemde onlarcasını. SONUÇ BU..Eee mercedese bakım için yetkisizsiniz diyen kim İBB ??adamların arabsını kullanıyor bakımı yapamazsın diyor neden çünkü mercedes gerçek fatura kesecek vurgun yapamayacak????????

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