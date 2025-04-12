Avcılar'da metrobüs kazası, çok sayıda yaralı var
Avcılar'da durakta bekleyen metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı. İlk bilgilere göre kazada 10 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle seferler aksarken, metrobüs hattında araç ve yolcu yoğunluğu yaşanıyor.
İstanbul'da Söğütlüçeşme istikametinde seyir halindeki metrobüs, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri durağında bekleyen metrobüse arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
10 KİŞİ YARALANDI
Kazada ilk bilgilere göre 10 kişinin yaralandığı öğrenildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara müdahale ediyor. Kaza nedeniyle seferler aksarken, metrobüs hattında araç ve yolcu yoğunluğu yaşanıyor.
Olay yerinden ilk görüntüler şöyle: