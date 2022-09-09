Avcılar'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı kazadan gelen ilk görüntüler korkunç

Avcılar'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Kaza sonrası metrobüs yolu trafiğe kapatılırken, olay yerinden gelen ilk görüntüler kazanın ciddiyetini gözler önüne serdi.

Avcılar Şükrebey Metrobüs Durağı yakınlarında iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin kaza yerinde kurtarma çalışmaları sürüyor.

METROBÜS YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Sağlık ekipleri kazada yaralananlara müdahale ederken, kaza nedeniyle metrobüs yolu trafiğe kapatıldı. Diğer metrobüslerdeki vatandaşlar metrobüs yolundan yürüyerek duraklara ulaştı.

KAZA YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

Olay sonrası vatandaşların çektiği görüntüler olayın ciddiyetini gözler önüne serdi. İşte kaza yerinden gelen fotoğraflar: