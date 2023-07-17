Türkiye'nin ardından Yunanistan da alevlere teslim! Yerleşim yerleri boşaltılmaya başlandı

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Kuvara bölgesinde çıkan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevlere havadan ve karadan müdahale devem ederken, Kuvara, Lagonisi, Anavisos ve Saronida yerleşim birimleri tedbir amaçlı boşaltılmaya başlandı. Bazı evlerin yandığını söyleyen Saroniko Belediye Başkanı Hristos Ginis, katıldığı canlı yayında acil yardım çağrısında bulundu.

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Kuvara bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale devam ederken, Kuvara, Lagonisi, Anavisos ve Saronida yerleşim birimleri tedbir amaçlı boşaltılmaya başlandı. Saroniko Belediye Başkanı Hristos Ginis, bazı evlerin yandığını belirterek acil yardım çağrısında bulundu.

YERLEŞİM YERLERİ BOŞALTILIYOR

Aşırı sıcaklar nedeniyle yaşanan orman yangınları Türkiye'nin ardından Yunanistan'da da başladı. Öğle saatlerinde çıkan yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangın nedeniyle Kuvara, Lagonisi, Anavisos ve Saronida yerleşim birimleri tedbir amaçlı boşaltılmaya başladı.

"ACİL YARDIM" ÇAĞRISI

Yunan İtfaiye Teşkilatı yetkilileri, söndürme çalışmalarına 4 helikopter, 6 uçak, 55 itfaiye personeli ve 20 araçla müdahale edildiğini aktardı. Saroniko Belediye Başkanı Hristos Ginis, bir televizyon programına katılarak, alevlerin yerleşim birimine ulaştığını ve bazı evlerin yandığını belirterek, "acil yardım" çağrısında bulundu.

SON 24 SAATTE 46 ORMAN YANGINI

Yunan İtfaiye Teşkilatı, gelecek günlerde ülkenin birçok bölgesi için "yüksek orman yangını riski" uyarısı yapmıştı. Son 24 saatte 46 orman yangını çıktığını bildirmişti.